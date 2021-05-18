Актрисе Татьяне Бестаевой ампутировали стопу

Как сообщает «Рамблер», Татьяна Бестаева – народная артистка РСФСР, дебютировала в кино в 1958 году главной женской ролью в музыкальном фильме «Матрос с «Кометы». В 1960-е годы Татьяна Бестаева считалась одной из самых красивых актрис Советского Союза. В кино ее приглашали играть стиляг, иностранок. Татьяна Бестаева вела богемный образ жизни, у нее были толпы именитых поклонников, много друзей-актеров. Среди них тогда мало кому известный Жерар Депардье
, который даже предлагал ей руку и сердце. В юности и ранней молодости Татьяна Бестаева дружила с Людмилой Гурченко
. Необыкновенную популярность, особенно на Западе, принесла Бестаевой роль Палагны в фильме Сергея Параджанова
«Тени забытых предков» 1964 года.