Актрисе Татьяне Бестаевой ампутировали стопу, пишет «Московский комсомолец».

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Как выяснило издание, здоровье 83-летней артистки резко ухудшилось весной этого года. Врачам пришлось провести экстренную операцию и ампутировать ей стопу.

Театр Моссовета, где Татьяна Бестаева служит с 1961 года, поддерживает актрису. Она лежит в одноместной палате, врачи ежедневно делают ей перевязки и обрабатывают раны.

После выписки Бестаевой потребуется протез. Передвигаться самостоятельно артистка скорее всего не сможет. Бестаева – одинокая женщина, вдова, детей у нее нет.