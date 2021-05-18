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Актрисе Татьяне Бестаевой экстренно ампутировали стопу

Вероника Полынина
1 час назад
Актрисе Татьяне Бестаевой ампутировали стопу, пишет «Московский комсомолец».
Актрисе Татьяне Бестаевой ампутировали стопу
Фото: кадр видеокадр видео
Как выяснило издание, здоровье 83-летней артистки резко ухудшилось весной этого года. Врачам пришлось провести экстренную операцию и ампутировать ей стопу.
Театр Моссовета, где Татьяна Бестаева служит с 1961 года, поддерживает актрису. Она лежит в одноместной палате, врачи ежедневно делают ей перевязки и обрабатывают раны.
После выписки Бестаевой потребуется протез. Передвигаться самостоятельно артистка скорее всего не сможет. Бестаева – одинокая женщина, вдова, детей у нее нет.
Как сообщает «Рамблер», Татьяна Бестаева – народная артистка РСФСР, дебютировала в кино в 1958 году главной женской ролью в музыкальном фильме «Матрос с «Кометы». В 1960-е годы Татьяна Бестаева считалась одной из самых красивых актрис Советского Союза. В кино ее приглашали играть стиляг, иностранок. Татьяна Бестаева вела богемный образ жизни, у нее были толпы именитых поклонников, много друзей-актеров. Среди них тогда мало кому известный Жерар Депардье, который даже предлагал ей руку и сердце. В юности и ранней молодости Татьяна Бестаева дружила с Людмилой Гурченко. Необыкновенную популярность, особенно на Западе, принесла Бестаевой роль Палагны в фильме Сергея Параджанова «Тени забытых предков» 1964 года.
Общество,Сергей Параджанов,Жерар Депардье,Людмила Гурченко,Московский комсомолец,
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