В российских регионах установилась аномальная жара

Температура воздуха выше климатической нормы на 7-12 градусов 18 мая установилась в ряде регионов Центрального федерального округа, в Воронежской и Тамбовской областях зафиксировано плюс 32 градуса, в Костромской, Ярославской областях - около плюс 30 градусов. Повышение температуры воздуха до плюс 35 градусов в течение дня прогнозируется во Владимирском, Ивановском, Рязанском и ряде других регионов, сообщается во вторник на сайте Гидрометцентра России и региональных центров по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (ЦГМС).

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Воронежской области 18 мая - ветер с порывами до 17 м/ с и жара до 33 градусов, ранее этот день был самым жарким в 2014 году, отмечалось плюс 32,2 градуса. "На данный момент в городе Эртиле Воронежской области более плюс 32 градусов, в Воронеже - плюс 30 градусов", - сказали ТАСС в региональном ЦГМС, отметив, что такая температура выше климатической нормы на 7 градусов.

Плюс 32 градуса также к 14:00 фиксируется в Тамбове, аномальная жара в Тамбовской области прогнозируется и на среду. К этому же времени, по данным синоптиков, в Костроме столбики термометров показали плюс 30 градусов, что на 8-12 градусов выше климатической нормы, в Ярославле - плюс 30,7 градуса. В Ярославском регионе, а также во Владимирской, Ивановской, Рязанской областях, по информации сайта Гидрометцентра, во вторник возможно повышение температуры воздуха до плюс 35 градусов.