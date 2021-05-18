Дети на экспорт: патриарх призвал запретить суррогатное материнство

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"Я призываю Госдуму положить предел использованию услуг суррогатного материнства для иностранцев, а также задуматься об ограничении этого явления в России, ведь и в нашей стране оно разрушает семейное единство и становится формой эксплуатации нуждающихся женщин", - сказал он во вторник на IX Парламентских встречах в рамках Международных образовательных чтений.

Патриарх выразил уверенность, что задача сбережения народа не соответствует услугам, оказываемым иностранцам российскими суррогатными матерями.

"Само суррогатное материнство не благословляется Церковью, тем более безнравственно использование материнства на экспорт, безнравственно продавать за рубеж родительский потенциал женщин, когда мы видим сокращение численности населения нашей страны", - подчеркнул он.

Предстоятель РПЦ также обратил внимание, что внесение в Конституцию РФ определения брака как союза мужчины и женщины утверждает незыблемость этого общественного института.

"Считаю эту поправку одной из важнейших, до сего дня в своде законов нашей страны отсутствовало даже определение семьи. В нынешнем виде конституция содержит мощный потенциал для реформы все корпуса семейного законодательства и утверждения принципа народосбережения, попытки усовершенствования", - отметил патриарх.

По его словам, в вопросах изменения норм семейного законодательства необходим общественный концепт, опирающийся на мнение семей с детьми.

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«В работе Госдумы мы будем учитывать мнение РПЦ и стараться решать проблемы, о которых говорили сегодня (помощь семьям, суррогатное материнство, цифровизация. — Прим. ред.)», — заявил он по итогам выступления патриарха на открытии IX Парламентских встреч в рамках XXIX Международных образовательных чтений «Александр Невский: Запад и Восток, историческая память народа».

Вице-спикер выразил уверенность, что диалог Госдумы с РПЦ будет продолжаться. «Я уверен, что наш диалог будет продолжен на круглых столах, которые состоятся в развитие сегодняшнего заседания», — добавил он.

На парламентских встречах Госдума, Совет Федерации и представители РПЦ обсуждают актуальные общероссийские вопросы.

Продюсер, чей младший сын был рождён от суррогатной матери, заявила радиостанции «Говорит Москва», что запреты только ухудшат демографическую ситуацию в России.

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«У человека нельзя забрать мечту. Можно забрать всё, но забрать мечту быть мамой мы не можем. В итоге дети просто будут рождаться в других станах, будут гражданами Америки и других стран, где суррогатное материнство разрешено. Я считаю, что у каждого может быть своя позиция, и у патриарха тоже. Но тут просто людей загоняют в такие рамки, когда люди будут уезжать в другие страны и рожать там. Нельзя забрать мечту, люди будут всеми способами стараться её воплотить».

Рудковская также пояснила, что часто женщины обращаются к суррогатным матерям из-за проблем со здоровьем.

«В моём случае мне не позволяло здоровье родить. Это же не потому, что мне было лень рожать, это было по медицинским показаниям. У меня один сын усыновлённый, двоих детей я родила сама, младший суррогатный. И мне ни за что не стыдно. Я считаю, что дети — это прекрасно, это святое и запрещать что-то, связанное с детьми, — это неправильно. Патриарх, конечно, имеет право на своё мнение, это позиция церкви, и мне очень жаль, что позиция церкви расходится с моим мнением. Мне очень жаль! Я очень уважаю патриарха, он прекрасный патриарх, но, видимо, те, кто хочет запретить суррогатное материнство, ни разу не сталкивались с проблемой того, что не могут иметь детей из-за здоровья».

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл во время Общецерковного съезда по социальному служению призвал женщин, не готовых воспитывать детей, отдавать их церкви, а не делать аборт. Об этом сообщает агентство «Москва».

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«Не убивайте ребенка, родите и отдайте нам, церкви, и мы сделаем все, чтобы воспитать и поднять на ноги ваше дитя. И никогда не будем препятствовать тому, чтобы вы как мать могли навещать, чувствовать единство со своим ребенком», — подчеркнул он.

По его словам, церковь будет делать все для того, чтобы укреплялась семья, «пусть и неполная, но имеющая ценность и перед богом, и в отношении ко всему нашему отечеству».

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова на совете по вопросам попечительства в социальной сфере при правительстве РФ заявила, что количество абортов в России с 2016 года снизилось на 39%.

В Госдуме обсудили резонансные предложения по регулированию суррогатного материнства. Один из авторов инициативы, первый вице-спикер Госдумы Петр Толстой подчеркнул, что нигде в мире "не установлено право отдельного гражданина завести себе ребенка, как заводят собаку". И авторы предложений предлагают не разрешать эту услугу для граждан-одиночек.

Как ранее писала "РГ", в Госдуме подготовлен (но пока не внесен) законопроект, который лишает иностранцев возможности пользоваться услугами суррогатных матерей в России. Документ, разработанный группой депутатов, устанавливает, что суррогатным матерям в России можно будет вынашивать детей исключительно для граждан РФ или лиц с видом на жительство в России, состоящих в браке.

Как отметил Толстой, авторов поправок упрекают в том, что "одинокие люди тоже имеют право на отцовство и материнство, и лишать их этого права - значит нарушать Конституцию".

- Одно дело, когда ребенок воспитывается одиноким родителем в силу жизненных обстоятельств, которые сложились в жизни мужчины или женщины,- возразил вице-спикер. - А другое дело, когда сознательно вы лишаете ребенка права на семью, вы создаете такую ситуация, когда у этого ребенка никогда семьи не будет.

Депутат сослался на позицию Конституционного суда, согласно которой законодательное регулирование в сфере семьи должно осуществляться "на основе традиционных представлений о ценностях семьи, материнства и детства". "Здесь упрекать нас в том, что мы нарушаем Конституцию как минимум такое наперстничество публицистическое", - считает Толстой.

- Ни в Конституции, ни в каких-либо документах по международному праву не установлено право отдельного гражданина завести себе ребенка, как заводят собаку, - сослался на зарубежный опыт он. - Такого права нигде, ни в одной стране нет.

Проект закона нацелен прежде всего на то, чтобы остановить поток детей, которые вывозятся из России, напомнил о цели проекта Петр Толстой. При этом речь не идет о запрете процедуры суррогатного материнства, подчеркнул он.

В ситуации покупки иностранцами услуг суррогатной матери младенец является предметом сделки, отметил глава комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев . Вокруг этого процесса - огромное количество посредников, которые фактически зарабатывают деньги на ребенке, напомнил он. Но спешить с внесением и рассмотрением законопроекта не будут, и в своей работе депутаты будут руководствоваться российской Конституцией, сказал парламентарий.

Глава комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Морозов выдвинул идею на будущее. Он отметил, что суррогатное материнство можно сделать оплачиваемым государством наравне с экстракорпоральным оплодотворением. По словам Морозова, нужно в ближайшей перспективе уйти от коммерциализации этого сегмента. При этом он отметил, что поддерживает законопроект, о котором идет речь.

В Москве сотрудники правоохранительных органов обнаружили квартиру-«инкубатор», где находились суррогатные матери-мигрантки. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ.

Полицейские узнали о квартире на Пресненском Валу 15 декабря после обращения 28-летней беременной иностранки. Женщина, которая оказалась суррогатной матерью, рассказала, что сотрудничала с агентством «Эко-гарант суррогатное материнство». По ее словам, сотрудники организации не предоставили ей своевременную медпомощь и не выпускали из жилья. После обращения в полицию женщина уехала из России на родину.

В квартире оказались еще три женщины, две из них беременны. Известно, что они должны родить для иностранцев. Также сообщается, что один ребенок должен был улететь на Кипр.

Ранее Общественная палата предложила запретить в России суррогатное материнство для иностранцев и одиноких россиян, а также рекламу процедуры. В ОП также выступили с инициативой закрепить в законодательстве право на суррогатное материнство только для семейных пар.