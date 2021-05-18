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Два пострадавших при стрельбе в Казани ребенка выписаны из больницы

Деловая газета "Взгляд"иещё 5
18 минут назад
Двое детей, пострадавших при стрельбе в казанской гимназии 175 и проходивших лечение в Детской республиканской клинической больнице Татарстана, были выписаны во вторник в удовлетворительном состоянии, сообщил представитель минздрава республики.
Двоих пострадавших от казанского стрелка детей выписали
Фото: ТАССТАСС
В минздраве сообщили, что двое мальчиков-младшеклассников выписаны домой в удовлетворительном состоянии, передает РИА «Новости».
Между тем в стационаре ДРКБ остаются 13 детей, их состояние оценивается как стабильное, без отрицательной динамики.
Напомним, 11 мая произошло нападение на школу 175 в Казани. В совершении преступления заподозрили студента университета ТИСБИ Ильназа Галявиева, он арестован на два месяца. Ему грозит пожизненный срок.
В результате стрельбы погибли девять человек – семеро детей и две учительницы.
Наиболее «тяжелые» из числа пострадавших были перевезены бортом МЧС в шесть клиник российской столицы.
После случившегося президент России Владимир Путин поручил ужесточить правила оборота гражданского оружия. Глава Росгвардии Виктор Золотов предложил повысить возраст для покупки гражданского оружия.
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