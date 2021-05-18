РПЦ выступила за частичный запрет на суррогатное материнство

«Я призываю Госдуму положить предел использованию услуг суррогатного материнства для иностранцев, а также задуматься об ограничении этого явления в России, ведь и в нашей стране оно разрушает семейное единство и становится формой эксплуатации нуждающихся женщин», – цитирует патриарха ТАСС.
«Само суррогатное материнство не благословляется Церковью, тем более безнравственно использование материнства на экспорт, безнравственно продавать за рубеж родительский потенциал женщин, когда мы видим сокращение численности населения нашей страны», – заявил он.