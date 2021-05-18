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Патриарх Кирилл призвал запретить суррогатное материнство «на экспорт»

Деловая газета "Взгляд"иещё 3
55 минут назад
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил, что необходимо ограничить суррогатное материнство для россиян и полностью запретить его для иностранцев.
РПЦ выступила за частичный запрет на суррогатное материнство
Фото: ТАССТАСС
«Я призываю Госдуму положить предел использованию услуг суррогатного материнства для иностранцев, а также задуматься об ограничении этого явления в России, ведь и в нашей стране оно разрушает семейное единство и становится формой эксплуатации нуждающихся женщин», – цитирует патриарха ТАСС.
По его словам, задача сбережения народа не соответствует услугам, оказываемым иностранцам российскими суррогатными матерями.
«Само суррогатное материнство не благословляется Церковью, тем более безнравственно использование материнства на экспорт, безнравственно продавать за рубеж родительский потенциал женщин, когда мы видим сокращение численности населения нашей страны», – заявил он.
Ранее зампредседателя Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшизде заявлял, что РПЦ считает необходимым ограничить законом суррогатное материнство, чтобы прекратить использование российских суррогатных матерей для удовлетворения иностранного спроса.
Общество,Патриарх Кирилл,РПЦ,Госдума,ИТАР-ТАСС,Россия,
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