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Коронавирус выявили у 8183 человек в России за сутки

Вечерняя Москва
24 минуты назад
В России выявлено 8183 случая коронавируса за минувшие сутки. Об этом сообщает сайт стопкоронавирус.рф во вторник, 18 мая.
8183 новых случаев коронавируса выявили в России
Фото: ТАССТАСС
В стране новые случаи инфекции зафиксировали в 84 регионах. Из них 14,5 процента не имели клинических симптомов заболевания. За сутки в РФ от вируса скончались 364 человека, вылечились 8972 пациента.
Больше всего случаев коронавируса за последние 24 часа выявили в столице — 2430, Санкт-Петербурге — 772 и Московской области — 709.
Новость дополняется.
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