Пока вы спали: некоторым автовладельцам отменят налог

Фото: Рамблер Рамблер

ВКонтакте, Одноклассники. Пока вы спали, Рамблер следил за новостями и отобрал самые важные. Читайте дайджест, слушайте подкаст , подписывайтесь на Рамблер в соцсетях: Facebook

Спекулянты накручивают цены на еду

Мировые цены на продовольствие растут уже одиннадцатый месяц подряд. Эксперты назвали среди главных причин этого плохие урожаи, пандемию коронавируса и возникшие из-за нее проблемы с логистикой, а также большую массу свободных денег, которые вкладываются в сельскохозяйственное сырье, вызывая спекуляции на бирже. Об этом пишет газета «Взгляд».

«Биржевая торговля является источником быстрого обогащения не только на рынках акций, облигаций, но и на товарно-сырьевых рынках. Спекулятивный капитал способен «раскачать» любой биржевой товар, а следом за одним продуктом начинают дорожать и другие в той же товарной категории», – пояснил изданию эксперт федерального проекта «За честные продукты» Александр Бражко.

Владельцам электромобилей отменят налог

Минэкономразвития готовит концепцию развития электротранспорта в России. Общий бюджет программы до 2030 года составит 418 млрд рублей. Об этом со ссылкой на презентацию ведомства «Высокоавтоматизированный электротранспорт в городах» пишет «Коммерсант».

Пилотными регионами, согласно проекту, помимо Москвы и Санкт-Петербурга, станут Севастополь, Сочи, Калининград и Казань. Там предлагается сделать нулевой транспортный налог и бесплатный паркинг для электротранспорта. Минэкономики также планирует создать инфраструктуру для электромобилей, включающую в себя установку 20 тысяч зарядных станций к 2024 году и 150 тысяч — к 2030-му. При этом сейчас рынок электромобилей в России практически отсутствует.

Банкротам дадут еще один шанс

Кабинет министров одобрил и внес в Госдуму законопроект о реформе института банкротства в России и повышения шансов должников на восстановление платежеспособности. Об этом пишет «Коммерсант».

Проект предусматривает сокращения количества «банкротных» процедур, в том числе отказ от наблюдения, финансового оздоровления и внешнего управления. А также реформирует систему реализации имущества должника на торгах. Законопроект предусматривает, что торги должны будут идти на повышение и пойдут на понижение, если предложений не будет. Однако при поступлении первого же предложения о цене, снова будет игра на повышение.

Путин и Си Цзиньпин запустят ядерный проект

Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин примут участие в церемонии запуска совместного китайско-российского проекта в области ядерной энергетики. Об этом говорится в сообщении на сайте МИД Китая.

В МИД пояснили, что мероприятие запланировано на 19 мая и пройдет в режиме видеоконференции. При этом во внешнеполитическом ведомстве Китая не уточнили, о каком проекте идет речь.

США втягивают Россию и Украину в войну

США намерены заставить Россию воевать с Украиной, в итоге в масштабное противостояние окажется втянута и Европа. Об этом в своем Facebook заявил депутат Верховной Рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Ренат Кузьмин.