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Женщина с бородой записала видео о своем недуге

Алевтина Жаркова
1 час назад
Страдающая от обильной растительности на лице американка Нелли-Жан Робинсон (Nellie-Jean Robinson) записала видео, в котором она рассказала о трудностях в личной жизни из-за своего недуга. На размещенную в TikTok запись обратили внимание в медиакомпании Buzz Feed.
Сначала 35-летняя жительница Флориды предстает перед зрителями в образе с макияжем и прической в женственном платье и обуви на каблуках. А затем она продемонстрировала кадры без косметики: на лице женщины можно увидеть щетину, что вызвано избыточным ростом терминальных волос у женщин и детей по мужскому типу (гирсутизмом). Бороться с недугом Робинсон приходится с помощью восковой эпиляции.
Общество,США,Видео,
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