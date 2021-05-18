Страдающая от обильной растительности на лице американка Нелли-Жан Робинсон (Nellie-Jean Robinson) записала видео, в котором она рассказала о трудностях в личной жизни из-за своего недуга. На размещенную в TikTok запись обратили внимание в медиакомпании Buzz Feed.

Сначала 35-летняя жительница Флориды предстает перед зрителями в образе с макияжем и прической в женственном платье и обуви на каблуках. А затем она продемонстрировала кадры без косметики: на лице женщины можно увидеть щетину, что вызвано избыточным ростом терминальных волос у женщин и детей по мужскому типу (гирсутизмом). Бороться с недугом Робинсон приходится с помощью восковой эпиляции.