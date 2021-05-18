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В Гидрометцентре предупредили о рекордной за 140 лет жаре в Москве

Газета.Ruиещё 3
1 час назад
Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что во вторник, 18 мая, Москва может обновить свой температурный рекорд, передает РБК. По его словам, в центре европейской части России ожидается очень теплая погода, "температура прогнозируется выше рекордных значений за все 143 года метеонаблюдений". "Она будет от +30 до +32°С", — уточнил синоптик. Он указал, что предыдущий рекорд дня 18 мая, который составлял +29,1°С, был установлен в конце XIX века. Метеоролог также рассказал, что тепло будет не только днем, но и в ночные часы. В ночь на вторник температура будет в пределах +17...+18°С, сообщил Вильфанд. Он отметил, что такая ночная температура соответствует самой теплой пятидневке июля, причем не в центральной части страны, а в Краснодарском крае. При этом 19 мая начнет холодать, а 20-го дневная температура в столице может понизится до +18°С. "Уже в среду станет немного облачнее, пойдут кратковременные дожди и около +25 градусов, а к четвергу температура опустится до +18 +20 градусов", — добавил Вильфанд.
На отдельные регионы России "обрушится холод"
Фото: ТАССТАСС
Общество,Новости регионов,Москва,Россия,
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