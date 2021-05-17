В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
Войти в почту

Похолодание придет в центр европейской части России во второй половине недели

ТАССиещё 1
1 час назад
Похолодание, дожди и грозы придут в центр европейской части России во второй половине недели. В частности, в Москве температура упадет до 20 градусов тепла днем к пятнице, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
На отдельные регионы России "обрушится холод"
Фото: ТАССТАСС
"В среду меняется циркуляция - температура уже понизится, она будет около 25 градусов тепла, небо будет более облачным, кратковременные дожди небольшие, условия для грозы создаются. В четверг уже и вовсе погода будет облачная с прояснениями, дождливая, порывы ветра до 17 м/с, температура 18-23 градуса тепла, а пятницу понижение уже до плюс 20 градусов. Покажется, что такой холод обрушится после плюс 28-32 градусов в предыдущие дни", - сообщил он.
По словам Вильфанда, в субботу и воскресенье температура днем в Москве также будет около 20 градусов тепла. Такая температура является климатической нормой. Дожди тоже сохранятся в столице в этот период.
"Именно такая температура и должна быть в четвертой и пятой пятидневке мая, но покажется, что стало очень некомфортно и нерадостно. Это касается центра европейской России", - отметил метеоролог.
Общество,Роман Вильфанд,ИТАР-ТАСС,Москва,Россия,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидеоСвоими рукамиПроверено на себе
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годНумерологияКалендарь МайяДизайн человекаРетроградный МеркурийВангаИменаСонникЗодиакВосточный гороскопПсихологияЛунный календарьГадания2021 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители