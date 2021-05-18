Эко, био или натурально: как разобраться в маркировке продуктов

Он отметил, что что эти обозначения никак не регламентируются. В прошлом году в силу вступил закон об органической продукции. Правительство также утвердило государственный органический знак — белый лист на зеленом фоне. Он наносится на упаковку вместе с двухмерным штрихкодом. Наводя смартфон на такой штрихкод, покупатель получает всю информацию о производителе, которая содержится в государственном реестре производителей органической продукции.