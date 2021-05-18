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Эко, био или натурально: как разобраться в маркировке продуктов

Елена Прошина
55 минут назад
Руководитель Роскачества Максим Протасов объяснил, что на самом деле значит маркировка «эко», «био» или «натурально» на продуктах. По словам чиновника, это не более, чем маркетинговый ход.
Эко, био или натурально: как разобраться в маркировке продуктов
Фото: РИА НовостиРИА Новости
«Производитель может наносить подобные "обозначения" на упаковку, не имея никаких сертификатов», - процитировали Протасова на сайте «Российской газеты».
Он отметил, что что эти обозначения никак не регламентируются. В прошлом году в силу вступил закон об органической продукции. Правительство также утвердило государственный органический знак — белый лист на зеленом фоне. Он наносится на упаковку вместе с двухмерным штрихкодом. Наводя смартфон на такой штрихкод, покупатель получает всю информацию о производителе, которая содержится в государственном реестре производителей органической продукции.
«Надеюсь, со временем национальный органический знак станет таким же узнаваемым, как и наш Знак качества, о котором сегодня знают более 51 миллиона россиян», — добавил он.
Также Протасов рассказал, что в скором времени в России начнут выпускать «зелёную» продукцию. Он отметил, что это не то же самое, что органика.
«Очень важно не путать их. Органическую продукцию с "зеленой". При производстве последней, а также продукции с улучшенными экологическими характеристиками должен быть минимизирован ущерб окружающей среде», - подытожил глава ведомства.
Ранее «Рамблер» сообщал, что в Дудинке произошёл разлив дизельного топлива на одном из предприятий «Норникеля».
«На территории «Таймырской топливной компании» происходит утечка в обвалованный котлован дизельного топлива из емкости 20 тыс. куб. м», - рассказал источник.
По предварительным данным, произошла утечка 200 литров топлива. Не исключается вероятность ущерба окружающей среде.
Общество,Максим Протасов,Норникель,"Российская газета",
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