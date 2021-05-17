В Петербурге начали развертывать дополнительные койки

При этом он отметил, что "в Европе свирепствует индийский штамм коронавируса и люди крайне нуждаются в вакцине".

В Санкт-Петербурге сохраняется требование обязательного использования средств индивидуальной защиты в общественных местах и на транспорте. Необходимо также согласовывать с комитетами по культуре, физической культуре и спорту или по промышленной политике, инновациям и торговле проведение спортивных, физкультурных, культурных, зрелищных, конгрессно-выставочных, торжественных, досуговых и иных мероприятий с численностью посетителей более 75 человек. Срок действия основных ограничений установлен до 30 мая с возможностью последующего продления.