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Губернатор Петербурга не исключил усиления ограничений из-за роста заболеваемости COVID-19

ТАССиещё 3
28 минут назад
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов не исключил, что в городе будут усилены ограничительные меры, связанные с пандемией в связи с ростом числа заразившихся коронавирусом и количества госпитализаций.
В Петербурге начали развертывать дополнительные койки
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Об этом он сказал в эфире "Радио России".
"Эпидемия коронавируса продолжается, на прошлой неделе отмечен рост числа активных больных и количества госпитализаций - за неделю практически 30%. В случае, если тенденция сохранится, по требованию Роспотребнадзора могут быть усилены ограничения", - сказал Беглов.
При этом он отметил, что "в Европе свирепствует индийский штамм коронавируса и люди крайне нуждаются в вакцине".
В Санкт-Петербурге сохраняется требование обязательного использования средств индивидуальной защиты в общественных местах и на транспорте. Необходимо также согласовывать с комитетами по культуре, физической культуре и спорту или по промышленной политике, инновациям и торговле проведение спортивных, физкультурных, культурных, зрелищных, конгрессно-выставочных, торжественных, досуговых и иных мероприятий с численностью посетителей более 75 человек. Срок действия основных ограничений установлен до 30 мая с возможностью последующего продления.
Общество,Александр Беглов,Роспотребнадзор,Санкт-Петербург,
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