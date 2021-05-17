Патриарх Кирилл сравнил аборты со смертной казнью

Аборты и эвтаназия недопустимы в обществе, отказывающемся от смертной казни из-за неприкосновенности жизни. Об этом в понедельник, 17 мая, заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл в ходе заседания участников XXIX Международных образовательных чтений.