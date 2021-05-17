"Кролик Питер 2" возглавил отечественный кинопрокат в выходные

Мультфильм "Кролик Питер 2" возглавил российский прокат в премьерные выходные, сообщает портал kinobusiness.com со ссылкой на предварительные данные. Фильму удалось собрать 99,7 млн руб. в период с 13 по 16 мая. Главный герой мультфильма - кролик Питер, который отправляется на поиски приключений в большом городе. Члены его семьи пытаются вернуть кролика домой. На второй строчке оказался фильм ужасов "Пила: Спираль". Девятый фильм популярной хоррор-франшизы в премьерные выходные собрал 73,9 млн руб. На третьем месте в отечественном прокате - боевик Гая Ричи "Гнев человеческий" с 47 млн руб. На минувшей неделе российский прокат возглавила комедия Марюса Вайсберга "Прабабушка легкого поведения. Начало".