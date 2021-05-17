Шац вслед за Гудковым поставил крест на КВН

Гудков недавно сказал, что КВН умер. Да, я согласен с этим. Клуб не смог понять, что сейчас нужно людям, он не стал для них платформой YouTube, — сказал 55-летний Шац.
Ранее телеведущая и актриса Татьяна Лазарева в YouTube-шоу «Георгий за кадром» призналась, что скептически относится к работе своего супруга Михаила Шаца в новом жанре — стендапе. По её словам, сейчас стендапом увлекаются молодые зрители, и поэтому комикам старшего поколения сложно покорять это направление.
Лазарева отметила, что не очень довольна творчеством мужа, так как кажется, что он пытается заигрывать с аудиторией и быть похожим на молодого стендапера. Она добавила, что Шаца «прёт от этого», а однако сама она не хочет влезать в чужой формат, так как не хочет жить по чужим законам.