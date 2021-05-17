Шац вслед за Гудковым поставил крест на КВН

Лазарева отметила, что не очень довольна творчеством мужа, так как кажется, что он пытается заигрывать с аудиторией и быть похожим на молодого стендапера. Она добавила, что Шаца «прёт от этого», а однако сама она не хочет влезать в чужой формат, так как не хочет жить по чужим законам.