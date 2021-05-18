В ведомстве пояснили, что "черная плесень" распространена практически во всех странах, она выявляется под обоями, в углах и супервлажных помещениях. Большая концентрация спор этого микоза именно в Индии объясняется огромной влажностью и высокой среднегодичной температурой.

Еще до пандемии мукормикоз был распространен в Индии больше, чем в других странах, в основном из-за большого числа больных диабетом. В настоящее время в стране участились случаи обнаружения мукормикоза у пациентов, инфицированных коронавирусом. Индийские СМИ сообщают о растущем числе заболеваний мукормикозом в штате Махараштра и его столице Мумбаи, в штате Гуджарат и ряде других регионов. О точном числе заболевших "черной плесенью" пока не сообщается, но врачи отмечают, что в отдельных клиниках наблюдается рост более чем в два раза, есть и смертельные случаи.