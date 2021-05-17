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Пока вы спали: Страховщики уклоняются от выплат по ОСАГО

Елена Прошина
55 минут назад
Пока вы спали: Страховщики ОСАГО начали уклоняться от выплат
Фото: РамблерРамблер
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Страховщики уклоняются от выплат по ОСАГО

Верховный суд, рассмотрев дело попавшей в аварию автомобилистки Юлии Числиной, обязал страховые компании выплачивать неустойку владельцам машин, вовремя не получившим положенные выплаты. Однако, по словам экспертов, страховые стараются уклониться и от выплат автомобилистам, и от пени, отмечают «Известия».
По словам юристов, размер неустойки не может превышать размер максимальной страховой премии в 400 тысяч рублей и 100 тысяч по оформленному от руки Европротоколу. При этом не все попавшие в ДТП автолюбители готовы защищать свои права и добиваться полного возмещения ущерба.

Рост цен на топливо обойдется авиакомпаниям в 70 млрд рублей

Замглавы S7 Group Дмитрий Куделькин предупредил, что авиакомпании из-за роста цен на топливо в этом году ждут дополнительные расходы в размере 70 млрд рублей. При этом, по данным Росавиации, с начала года стоимость топлива в крупнейших аэропортах страны выросла примерно на 20%, пишет газета «Известия».
Для решения проблемы и стабилизации ситуации Федеральная антимонопольная служба предложила использовать биржевые и внебиржевые индикаторы при закупке авиационного керосина, а также повысить ликвидность биржевых торгов топливом для самолетов.

В России могут продлить льготную ипотеку

В июне в России завершается программа льготной ипотеки на квартиры в новостройках. Однако правительство, на фоне рекордных объемов выдачи жилищных кредитов, рассматривает вопрос о ее продлении, сообщают «Известия».
Премьер-министр России Михаил Мишустин отметил, что в прошло году более 470 тыс. человек купили квартиры на выгодных условиях, а также было введено в строй более 80 млн кв. метров жилья. При этом опрошенные изданием эксперты усомнились в необходимости продления льготной ипотеки, отметив, что спрос, который она стимулирует, уже исчерпан.

Водительские права признали непригодными для финансовых услуг

Росфинмониторинг и Банк России не поддержали идею использования водительского удостоверения для подтверждения личности при получении финансовых услуг. Об этом сообщает «Коммерсант».
В Росфинмониторинге отметили, что водительское удостоверение содержит не все сведения, необходимые для идентификации, и не может заменить документ, удостоверяющий личность. В ЦБ России же напомнили, что, согласно законодательству, водительское удостоверение лишь подтверждает право на управление транспортом. Таким образом, с помощью прав можно будет получить лишь ограниченное количество банковских услуг, а также сделать почтовые переводы на сумму до 15 тысяч рублей.

Евросоюз пообещал вмешаться в спор Праги и Москвы

В ЕС пообещали, что не оставят без ответа включение Чехии в российский список недружественных стран после скандала с расследованием взрыва на складе боеприпасов в Врбетице. Об этом сообщает газета «Коммерсант».
Глава Европейского совета Шарль Мишель заявил, что решение России «подрывает дипломатические отношения» и выразил «полную солидарность с Чешской Республикой». Ожидается, что решение об ответе Евросоюза будет принято на саммите 24–25 мая. При этом президент Чехии Милош Земан отметил, что преждевременно обвинять Россию во взрыве боеприпасов в 2014 году.
Общество,Михаил Мишустин,Милош Земан,Шарль Мишель,АК S7,Росфинмониторинг,Европейский совет,ФАС,Центральный банк России,Росавиация,ЕС,газета "Известия",
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