Пока вы спали: Страховщики ОСАГО начали уклоняться от выплат

Верховный суд, рассмотрев дело попавшей в аварию автомобилистки Юлии Числиной, обязал страховые компании выплачивать неустойку владельцам машин, вовремя не получившим положенные выплаты. Однако, по словам экспертов, страховые стараются уклониться и от выплат автомобилистам, и от пени, отмечают
«Известия».
По словам юристов, размер неустойки не может превышать размер максимальной страховой премии в 400 тысяч рублей и 100 тысяч по оформленному от руки Европротоколу. При этом не все попавшие в ДТП автолюбители готовы защищать свои права и добиваться полного возмещения ущерба.
Премьер-министр России Михаил Мишустин
отметил, что в прошло году более 470 тыс. человек купили квартиры на выгодных условиях, а также было введено в строй более 80 млн кв. метров жилья. При этом опрошенные изданием эксперты усомнились в необходимости продления льготной ипотеки, отметив, что спрос, который она стимулирует, уже исчерпан.
В Росфинмониторинге отметили, что водительское удостоверение содержит не все сведения, необходимые для идентификации, и не может заменить документ, удостоверяющий личность. В ЦБ России же напомнили, что, согласно законодательству, водительское удостоверение лишь подтверждает право на управление транспортом. Таким образом, с помощью прав можно будет получить лишь ограниченное количество банковских услуг, а также сделать почтовые переводы на сумму до 15 тысяч рублей.