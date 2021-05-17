Пока вы спали: Страховщики ОСАГО начали уклоняться от выплат

Страховщики уклоняются от выплат по ОСАГО

По словам юристов, размер неустойки не может превышать размер максимальной страховой премии в 400 тысяч рублей и 100 тысяч по оформленному от руки Европротоколу. При этом не все попавшие в ДТП автолюбители готовы защищать свои права и добиваться полного возмещения ущерба.

В Росфинмониторинге отметили, что водительское удостоверение содержит не все сведения, необходимые для идентификации, и не может заменить документ, удостоверяющий личность. В ЦБ России же напомнили, что, согласно законодательству, водительское удостоверение лишь подтверждает право на управление транспортом. Таким образом, с помощью прав можно будет получить лишь ограниченное количество банковских услуг, а также сделать почтовые переводы на сумму до 15 тысяч рублей.