За счетами подростков хотят установить "родительский контроль"

Родители и иные официальные представители несовершеннолетних вправе получать информацию об операциях по банковским счетам своих детей и подопечных. Такое мнение содержится в ответе первого зампреда ЦБ Сергея Швецова на письмо ОНФ.

Фото: Наталия Нечаева / Вечерняя Москва Наталия Нечаева / Вечерняя Москва

Общественники рассказали регулятору о жалобах родителей на невозможность получить доступ к выпискам по картам своих несовершеннолетних детей, поскольку кредитно-финансовые организации ссылаются на банковскую тайну.

Гражданский кодекс разрешает подросткам совершать сделки, в том числе заключать договор об открытии банковского счета, только с письменного согласия своих законных представителей. Однако банки «широко используют практику открытия счетов несовершеннолетним, апеллируя к статье 834 ГК РФ, в которой указано, что к отношениям банка и вкладчика по счету, на который внесен вклад, применяются правила о договоре банковского счета. Таким образом, они приравнивают банковский вклад и счет», говорится в письме ОНФ.

Это дает банкам возможность открывать карты несовершеннолетним без согласия их представителей и, ссылаясь на банковскую тайну, отказывать «ответственным родителям в получении сведений об открытых подростком счетах, полученных картах, совершаемых операциях, а как результат — возможности предупредить необдуманные поступки или даже нарушения закона как со стороны ребенка, так и в отношении него».

В Банке России сочли, что данный вопрос заслуживает внимания. Хотя регулятор на обладает полномочиями по официальному разъяснению гражданского законодательства, говорится в письме первого зампреда Швецова, позиция ЦБ такова: договор банковского счета не включен в число сделок, которые несовершеннолетние от 14 до 18 лет вправе совершать самостоятельно.

Кроме того, Банк России полагает, что сведения, составляющие банковскую тайну, могут быть предоставлены как самим клиентам, так и их представителям.

Регулятор запросил позицию Минпросвещения по вопросам определения объема дееспособности несовершеннолетних и пределов правомочий их законных представителей, после получения которой будет проведен дополнительный анализ, пишут « Известия ».