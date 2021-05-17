В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
Войти в почту

ЦБ допустил введение «родительского контроля» за счетами подростков

Вечерняя Москваиещё 1
54 минуты назад
Родители и иные официальные представители несовершеннолетних вправе получать информацию об операциях по банковским счетам своих детей и подопечных. Такое мнение содержится в ответе первого зампреда ЦБ Сергея Швецова на письмо ОНФ.
За счетами подростков хотят установить "родительский контроль"
Фото: Наталия Нечаева / Вечерняя МоскваНаталия Нечаева / Вечерняя Москва
Общественники рассказали регулятору о жалобах родителей на невозможность получить доступ к выпискам по картам своих несовершеннолетних детей, поскольку кредитно-финансовые организации ссылаются на банковскую тайну.
Гражданский кодекс разрешает подросткам совершать сделки, в том числе заключать договор об открытии банковского счета, только с письменного согласия своих законных представителей. Однако банки «широко используют практику открытия счетов несовершеннолетним, апеллируя к статье 834 ГК РФ, в которой указано, что к отношениям банка и вкладчика по счету, на который внесен вклад, применяются правила о договоре банковского счета. Таким образом, они приравнивают банковский вклад и счет», говорится в письме ОНФ.
Это дает банкам возможность открывать карты несовершеннолетним без согласия их представителей и, ссылаясь на банковскую тайну, отказывать «ответственным родителям в получении сведений об открытых подростком счетах, полученных картах, совершаемых операциях, а как результат — возможности предупредить необдуманные поступки или даже нарушения закона как со стороны ребенка, так и в отношении него».
В Банке России сочли, что данный вопрос заслуживает внимания. Хотя регулятор на обладает полномочиями по официальному разъяснению гражданского законодательства, говорится в письме первого зампреда Швецова, позиция ЦБ такова: договор банковского счета не включен в число сделок, которые несовершеннолетние от 14 до 18 лет вправе совершать самостоятельно.
Кроме того, Банк России полагает, что сведения, составляющие банковскую тайну, могут быть предоставлены как самим клиентам, так и их представителям.
Регулятор запросил позицию Минпросвещения по вопросам определения объема дееспособности несовершеннолетних и пределов правомочий их законных представителей, после получения которой будет проведен дополнительный анализ, пишут «Известия».
Ранее Центробанк предложил надежный способ возврата денег жертвам кибермошенников.
Общество,Сергей Швецов,Центральный банк России,газета "Известия",
9
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидеоСвоими рукамиПроверено на себе
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годНумерологияКалендарь МайяДизайн человекаРетроградный МеркурийВангаИменаСонникЗодиакВосточный гороскопПсихологияЛунный календарьГадания2021 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители