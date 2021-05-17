Раскрыты топ-3 способов заработать на своих дачах

Дачники тратят уйму времени и денег на то, чтобы поддерживать чистоту и обслуживать участок. Поставить теплицу или баню, вырастить урожай — влетает в копеечку. Как заработать на собственной даче рассказали герои передачи «Центральное телевидение» на НТВ.

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Первый герой по имени Максим решил превратить дачу в YouTube-проект. Он рассказывает своим подписчикам о жизни в деревне и всяких лайфхаках — от спиливания дерева, до установки теплицы.

Монетизация этого видеоролика принесла мне куда больше, чем стоит сама теплица. То есть я на ней даже заработал, — рассказал он журналистам.

У мужчины уже 500 тысяч подписчиков, за что ему вручили серебряную кнопку YouTube.

Больше трёх миллионов заработал дачник Марат Зиятдинов. Он решил выращивать и продавать на своём участке чеснок. Соседи теперь называют чесночным магнатом, а мужчина радуется, что земля приносит ему неплохой доход.

Третья история — дачника-миллионера Тимура Кузнецова. Он плетёт веники на продажу, которые и приносят мужчине такую же сумму в сезон.