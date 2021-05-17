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Россиянам назвали топ-3 способов заработать на своих дачах

News.ru
55 минут назад
Дачники тратят уйму времени и денег на то, чтобы поддерживать чистоту и обслуживать участок. Поставить теплицу или баню, вырастить урожай — влетает в копеечку. Как заработать на собственной даче рассказали герои передачи «Центральное телевидение» на НТВ.
Раскрыты топ-3 способов заработать на своих дачах
Фото: ТАССТАСС
Первый герой по имени Максим решил превратить дачу в YouTube-проект. Он рассказывает своим подписчикам о жизни в деревне и всяких лайфхаках — от спиливания дерева, до установки теплицы.
Монетизация этого видеоролика принесла мне куда больше, чем стоит сама теплица. То есть я на ней даже заработал, — рассказал он журналистам.
У мужчины уже 500 тысяч подписчиков, за что ему вручили серебряную кнопку YouTube.
Больше трёх миллионов заработал дачник Марат Зиятдинов. Он решил выращивать и продавать на своём участке чеснок. Соседи теперь называют чесночным магнатом, а мужчина радуется, что земля приносит ему неплохой доход.
Третья история — дачника-миллионера Тимура Кузнецова. Он плетёт веники на продажу, которые и приносят мужчине такую же сумму в сезон.
Этим летом, как и в прошлом году, многие россияне останутся без отпуска на море. Но отдохнуть как на курорте есть возможность у тех, кто владеет загородным домом или дачей. Назван топ-5 секретов по преображению дачного участка.
Общество,НТВ,
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