Климатолог: Жара притащит в Москву змей

Москву в ближайшие дни ждут температурные рекорды. В столице будет так жарко, как не было последние 124 года. Но климатолог Сергей Семёнов в беседе с «360» объяснил, что это не является признаком глобального потепления.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Сергей Булкин/NEWS.ru

О климатических изменениях можно говорить только в случае постоянного увеличения температуры на протяжении 30–50 лет. И хотя конкретный случай не говорит о глобальном потеплении, в целом такая тенденция действительно есть.

Подобные прецеденты были и раньше, отметил научный руководитель Института глобального климата и экологии.

Единичный случай выброса температуры вверх или вниз не является доказательством глобального потепления или глобального похолодания, потому что глобальное потепление, например, это тенденция лет за 30–50, — отметил он.

Эксперт предупредил, что пока в Москве не так тепло, чтобы в регионе появилось множество новых видов ядовитых змей или насекомых. Однако если жара будет систематической и в регионе станет теплее, то могут появиться. Следующие 30 лет климатолог прогнозирует повышение среднегодовой температуры в регионе градуса на два.