Памятник Сатане появился в Кирове

Отмечается, что статуя находится недалеко от продуктового магазина. Она представляет собой дерево, в ветвях которого сидит змей-искуситель и обвивает запретный плод. Чьей инициативой было установить именно такой объект в этом месте и что он конкретно значит по замыслу создателей, не уточняется.