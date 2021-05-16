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Памятник Сатане появился в Кирове

Газета.Ru
1 час назад
В Кирове на перекрестке улиц Володарского и Советской установили памятник Сатане. Об этом сообщает портал Newsler.ru.
Памятник Сатане появился в Кирове
Фото: newslerru/vk.comnewslerru/vk.com
Отмечается, что статуя находится недалеко от продуктового магазина. Она представляет собой дерево, в ветвях которого сидит змей-искуситель и обвивает запретный плод. Чьей инициативой было установить именно такой объект в этом месте и что он конкретно значит по замыслу создателей, не уточняется.
По информации портала, пользователи социальных сетей разошлись во мнении относительно уместности такого памятника в городе.
Ранее сообщалось, что к празднованию Дня Победы Российское движение школьников возвело монумент «Родина-мать зовет!» на российском сервере «Майнкрафт». Памятник стал одной из самых крупных достопримечательностей сервера и теперь будет выполнять функцию ориентира для игроков.
Общество,Киров,
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