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«Мусора - позор»: Хинштейн высказался о митингах за Палестину

Ювелина Бернст
1 час назад
Депутат Госдумы Александр Хинштейн, комментируя в Twitter разгоны митингов в поддержку Палестины, написал «Мусора — позор Израиля» и «Мусора — позор Парижа».
«Мусора - позор»: Хинштейн высказался о митингах за Палестину
Фото: ТАССТАСС
Эти твиты депутат написал вечером в субботу 15 мая, однако утром в воскресенье, 16 мая, он удалил записи.
«Полагаю, моя провокативная комбинация вполне удалась», — написал депутат в своем Telegram-канале.
По его словам, именно такие оценки „Мусора — позор России“ появляются в либерально-прогрессивных сетях и СМИ в ответ на действия российских правоохранителей на несанкционированных акциях.
«Но почему-то, если подобное — только куда более в жестких формах — происходит в других странах, этой волны возмущения не видно», — высказался Хинштейн о применении силовиками слезоточивого газа против протестующих во Франции и Израиле.
В феврале депутат утверждал, что его учетную запись в Twitter взломали. Тогда на его странице появился пост о коррупции при строительстве дорог в Самарской области, который вскоре пропал.
В ночь на 8 мая между палестинцами и израильскими полицейскими в Восточном Иерусалиме вспыхнули масштабные столкновения после решения израильского суда о выселении нескольких арабских семей из квартала Шейх Джаррах. Это привело к крупнейшей за последние годы эскалации на границах палестинского анклава.
Общество,Александр Хинштейн,Госдума,Палестинская Территория, Оккупированная,Израиль,
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