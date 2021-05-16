«Мусора - позор»: Хинштейн высказался о митингах за Палестину

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Эти твиты депутат написал вечером в субботу 15 мая, однако утром в воскресенье, 16 мая, он удалил записи.

«Полагаю, моя провокативная комбинация вполне удалась», — написал депутат в своем Telegram-канале.

По его словам, именно такие оценки „Мусора — позор России“ появляются в либерально-прогрессивных сетях и СМИ в ответ на действия российских правоохранителей на несанкционированных акциях.

«Но почему-то, если подобное — только куда более в жестких формах — происходит в других странах, этой волны возмущения не видно», — высказался Хинштейн о применении силовиками слезоточивого газа против протестующих во Франции и Израиле.

В феврале депутат утверждал, что его учетную запись в Twitter взломали. Тогда на его странице появился пост о коррупции при строительстве дорог в Самарской области, который вскоре пропал.