Чубайсу предрекли печальный конец после его слов об СССР

В соцсетях начали активно обсуждать ремарку Анатолия Чубайса о ненависти к Советскому Союзу. Пользователи напомнили ему о печально известных ваучерах и предложили отправить «антихриста» на лесоповал.

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интервью «Коммерсанту» Чубайс заявил, что, люди в СССР жили среди «омерзительной лжи», и за это он ненавидит советскую власть.

«Утром включаешь радио и слышишь радостный голос: «Здравствуйте, ребята. Пионерская зорька». Не знаю, насколько я сейчас изобразил похоже. Но это вот омерзительная ложь с первого до последнего слова. 100% того, что ты видишь, слышишь, понимаешь, читаешь, является враньем. И все прекрасно понимают, что это вранье. Оно так устроено», - заявил Чубайс.

По его словам, ложью было всё: новости по телевизору, собрание трудящихся, первомайская демонстрация.

«Вот так принято врать, всем нужно врать, и в этом вранье, пожалуйста, живи. Чем дальше, тем это вызывает более сильное отвращение», - сказал Чубайс.

В соцсетях его интервью вызвало большой резонанс. Чубайсу, как одному из основных ельцинских реформаторов, немедленно вменили в вину 90-е: тотальное унижение страны на международной арене, обнищание народа и засилье криминала при полном попустительстве властей.

Пользователи назвали Чубайса «антихристом», обвинили в создании «феерической атмосферы лжи» и предрекли «почетный труд на лесоповале».

«А сам Чубайс не врал, когда печатал ваучеры?» «СССР можно полюбить уже только за то, что его ненавидит Чубайс», - пишут комментаторы.