Депутат отметил, что ни одно средство не дает стопроцентной защиты, однако считать маски бесполезными нельзя. В пример Онищенко привел Китай, где при помощи обязательного масочного режима и соблюдения мер гигиены удалось сдержать распространение коронавирусной инфекции.