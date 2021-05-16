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Онищенко обвинил Малышеву в распространении ложной информации

Вечерняя Москваиещё 3
4 часа назад
Депутат Госдумы, академик РАН Геннадий Онищенко обвинил врача и телеведущую Елену Малышеву в распространении ложной информации. Ранее ведущая заявила о неэффективности масок для защиты от коронавируса.
Малышева опубликовала на своей странице в Instagram фотографии с мероприятия в Калуге. Одна из подписчиц поинтересовалась у нее, почему так много людей без масок. На это телеведущая ответила, что они не защищают от распространения инфекции.
— Маски обеспечивают безопасность. Делать такое заявление с точки зрения врача неосторожно. Елена Малышева дезинформирует людей, — заявил Онищенко в интервью Ura.ru.
Депутат отметил, что ни одно средство не дает стопроцентной защиты, однако считать маски бесполезными нельзя. В пример Онищенко привел Китай, где при помощи обязательного масочного режима и соблюдения мер гигиены удалось сдержать распространение коронавирусной инфекции.
Общество,Видео,Елена Малышева,Геннадий Онищенко,РАН,Госдума,РИА Ura.ru,
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