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В России за сутки выявили 8554 новых носителя коронавируса

ИА Regnum
49 минут назад
За истекшие сутки на территории России было выявлено 8554 новых подтвержденных случая заражения коронавирусом. Об этом 16 мая сообщает оперативный штаб по борьбе с COVID-19.
8554 случая коронавируса выявили в России
Фото: РИА НовостиРИА Новости
По его данным, в результате этого общее число выявленных заразившихся SARS-CoV-2 в стране стало составлять 4 940 245.
Также сообщается, что за это же время в России от COVID-19 скончался 391 пациент и потому суммарное количество летальных исходов достигло 115 871.
При этом уточняется, что на данный момент в стране 4 056 073 человека вылечились от нового заболевания, 8573 из которых — за прошедшие сутки.
Отметим, сутками ранее в России было выявлено 8790 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом.
Общество,Россия,
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