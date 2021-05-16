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Россиянам рассказали о новой схеме мошенников в WhatsApp

Newsru.com
23 минуты назад
Мошенники запустили новую схему обмана в WhatsApp. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на экспертов.
Мошенники начали рассылать «письма счастья» в WhatsApp
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Так, они начали рассылать пользователям «письма счастья». В них сообщается, что с 15 мая WhatsApp станет платным, если не переслать данное послание 10 контактам, при этом стоимость каждого из них составляет 0,01.
Таким образом, мы увидим, что вы являетесь активным пользователем, и ваш логотип станет синим и будет оставаться бесплатным... В противном случае WhatsApp активирует счет, — говорится в «письмах счастья».
Эксперт инжинирингового центра SafeNet НТИ Игорь Бедеров призвал граждан не обращать внимания на подобные сообщения и не реагировать на них.
Ещё в марте в приложении WhatsApp стали появляться уведомления о новых правилах пользования и политике конфиденциальности. Тех, кто с ними не согласится, ограничат в доступе. Как говорится в сообщении на сайте техподдержки, обновлённые положения политики WhatsApp необходимо принять до 15 мая 2021 года. В них сказано, что руководство сервиса будет передавать данные о клиентах в компанию Facebook, хотя ранее обещало этого не делать.
При этом накануне в пресс-службе мессенджера сообщили, что пользователям дадут несколько недель после 15 мая перед отключением от системы.
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