Интернет и СМИ: Певцов назвал причины трагедии в Казани

Артист напомнил, что об этой проблеме он уже сообщал чиновников. По мнению Певцова, в России должна быть государственная идеология, пропагандирующая идеалы дружбы, любви, патриотизма и ценности человеческой жизни.

Против Ильназа Галявиева возбуждено уголовное дело по статье об убийстве двух и более лиц. В настоящий момент убийца арестован на два месяца до вынесения окончательного приговора. Ему грозит пожизненное заключение.