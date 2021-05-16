Интернет и СМИ: Певцов назвал причины трагедии в Казани

Дмитрий Певцов подчеркнул, что, по его мнению, причина трагедии намного глубже. Он считает, что в России
уделяется недостаточно внимания идеологическим вопросам и ценностям. Вместо этого дети зубрят задания ЕГЭ и не справляются с высоким напряжением и давлением со стороны родителей, школы, государства. Помимо этого, сегодня на детей обрушивается слишком большой поток различной информации, в котором они не могут разобраться. Актер предложил ввести альтернативу в школах той информации, которую дети получают из социальных сетей и СМИ.