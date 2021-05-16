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Дмитрий Певцов назвал первопричину трагедии в Казани

Слово и Дело
1 час назад
Известный российский актер Дмитрий Певцов, комментируя трагедию в Казани в своем видеообращении, отметил, что причина заключается в высоком напряжении детей на учебе.
Интернет и СМИ: Певцов назвал причины трагедии в Казани
Фото: ТАССТАСС
«Я давно кричу! Вдумайтесь! Можно обнести школы четырехметровым забором, поставить там Росгвардию. Но мы боремся со следствием, а не с причиной» — заявил актер в своем видеообращении в Instagram, комментируя трагические события в казанской гимназии.
Дмитрий Певцов подчеркнул, что, по его мнению, причина трагедии намного глубже. Он считает, что в России уделяется недостаточно внимания идеологическим вопросам и ценностям. Вместо этого дети зубрят задания ЕГЭ и не справляются с высоким напряжением и давлением со стороны родителей, школы, государства. Помимо этого, сегодня на детей обрушивается слишком большой поток различной информации, в котором они не могут разобраться. Актер предложил ввести альтернативу в школах той информации, которую дети получают из социальных сетей и СМИ.
«Причина в том, что не так и не тому его учили в школе — этого парня. Мы становимся той самой Америкой, где такая стрельба становится уже правилом. И ни в душе, ни в сердце, ни в мозгах наших учеников, наших детей ничего нет, кроме цифр, кроме правил, которые пригодятся при сдаче ЕГЭ. Я кричу о том, что давно пора ввести в школах альтернативу тому, что наши дети получают через СМИ, через телевизор, через интернет. У нас нет альтернативы. Они питаются этой информацией, которая валяется везде: в их смартфонах, в ноутбуках, в телевизоре», — отметил Дмитрий Певцов.
Артист напомнил, что об этой проблеме он уже сообщал чиновников. По мнению Певцова, в России должна быть государственная идеология, пропагандирующая идеалы дружбы, любви, патриотизма и ценности человеческой жизни.
11 мая в казанской гимназии 175 19-летний Ильназ Галявиев совершил расстрел учеников и учителей. Незадолго до трагедии он попал на камеры видеонаблюдения с оружием в руках. В результате нападения погибли девять человек – семеро детей и два учителя. Более двадцати человек были ранены.
Против Ильназа Галявиева возбуждено уголовное дело по статье об убийстве двух и более лиц. В настоящий момент убийца арестован на два месяца до вынесения окончательного приговора. Ему грозит пожизненное заключение.
Общество,Ильназ Галявиев,Дмитрий Певцов,Росгвардия,Россия,Казань,
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