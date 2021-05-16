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Назван способ разоблачить телефонных мошенников одной фразой

Ювелина Бернст
1 час назад
Бывший оперативный сотрудник МВД Михаил Игнатов объяснил, как разговаривать с телефонными мошенниками, выдающими себя за сотрудников правоохранительных органов, передает радио Sputnik.
Назван способ разоблачить телефонных мошенников одной фразой
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Игнатов обратил внимание на то, что позвонить из полиции или другой правоохранительной структуры могут любому россиянину, но для законопослушного гражданина вероятность такого звонка крайне мала.
Поэтому, чтобы понять, от кого на самом деле поступил звонок, следует попросить звонящего назвать фамилию, имя, звание, должность, рабочий телефон, и номер кабинета, в котором его можно найти, сказал экс-сотрудник МВД.
"После этого обычно мошенники сворачивают разговор", – отметил специалист.
Также можно попросить прислать официальную повестку. Это может стать той фразой, которая заставит мошенника выдать себя, считает Игнатов.
Если собеседник отказывается прислать повестку якобы из-за срочности расследования, Игнатов рекомендовал узнать адрес учреждения, сотрудником которого представился звонящий, чтобы прийти туда лично, пусть и без официальной повестки.
«Главное – не сообщать свои персональные или банковские данные по телефону», - напомнил эксперт.
Ранее стало известно, что мошенники стали выманивать личные данные россиян на фишинговых сайтах путем обещаний крупного заработка от инвестиций в проекты крупных российских и зарубежных компаний.
Общество,Михаил Игнатов,МВД,ИА Sputnik,
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