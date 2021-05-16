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Аномальную жару в России сменит похолодание

Ювелина Бернст
2 часа назад
Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что за жарой в начале следующей недели в ЦФО придет похолодание, температура вернется к климатической норме, передает РИА Новости.
По словам метеоролога, понедельник, 17 мая, и вторник, 18 мая, будут очень жаркими, температура будет превышать норму на 8 градусов.
Так, если в воскресенье, 16 мая, в Москве температурный фон 20-25 градусов, то днем в понедельник уже будет 28-30 градусов. Во вторник будет еще высокая температура 26-28 градусов. Ночи будут по-летнему теплыми — не ниже 15-18 градусов.
На севере ЦФО, будет теплее, чем в Москве на 1-2 градуса.
При этом во вторник уже появится облачность, а в ночь на среду, 19 мая, ожидается дождь. В среду температура будет от 19 до 23 градусов.
В четверг-пятницу, 20-21 мая, будет уже 15-20, тоже облачно и с дождями, сказал Вильфанд. Он уточнил, что дожди будут кратковременными.
Общество,Погода,Видео,РИА Новости,Россия,
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