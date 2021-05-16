Данные россиян соберут в одну базу

Платформа объединит информацию из множества государственных систем, реестров и баз, систематизирует данные Единого государственного реестра юридических лиц, Единого государственного реестра недвижимости, Государственного реестра транспортных средств, Пенсионного фонда.
Отмечается, что пока сведения, которые есть на данных ресурсах, рассредоточены по разным базам данных, которые обновляются недостаточно быстро, а права доступа к информации регулируются отдельными соглашениями и не объединены общими правилами. Благодаря новой платформе обмен информацией между госструктурами и процесс оказания услуг гражданам ускорится.