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Правительство утвердило положение о Единой информационной платформе управления данными

Деловая газета "Взгляд"иещё 9
49 минут назад
Кабмин России утвердил положение о Единой информационной платформе управления данными, которая объединит информацию из множества государственных систем, реестров и баз.
Данные россиян соберут в одну базу
Фото: ТАССТАСС
«До конца 2021 года в России заработает Единая информационная платформа национальной системы управления данными. Её основная задача – улучшить для граждан качество и доступность государственных и муниципальных услуг. Положение о новой системе утвердил председатель правительства Михаил Мишустин», – говорится на сайте правительства.
Платформа объединит информацию из множества государственных систем, реестров и баз, систематизирует данные Единого государственного реестра юридических лиц, Единого государственного реестра недвижимости, Государственного реестра транспортных средств, Пенсионного фонда.
Отмечается, что пока сведения, которые есть на данных ресурсах, рассредоточены по разным базам данных, которые обновляются недостаточно быстро, а права доступа к информации регулируются отдельными соглашениями и не объединены общими правилами. Благодаря новой платформе обмен информацией между госструктурами и процесс оказания услуг гражданам ускорится.
«Система позволит не только интегрировать все данные на единой платформе, но и определить источники юридически значимых сведений, постоянно контролировать их достоверность, актуальность и непротиворечивость. Оператором новой платформы назначено Минцифры», – сообщает пресс-служба правительства.
Напомним, в октябре прошлого года президент Владимир Путин поручил к 1 января 2023 г. обеспечить перевод в электронный формат массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг.
Общество,Михаил Мишустин,Владимир Путин,Россия,
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