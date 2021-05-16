Данные россиян соберут в одну базу

Отмечается, что пока сведения, которые есть на данных ресурсах, рассредоточены по разным базам данных, которые обновляются недостаточно быстро, а права доступа к информации регулируются отдельными соглашениями и не объединены общими правилами. Благодаря новой платформе обмен информацией между госструктурами и процесс оказания услуг гражданам ускорится.