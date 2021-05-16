В России зарегистрированы четыре вакцины от коронавируса. Первым был зарегистрирован препарат «Спутник V», созданный на основе аденовируса человека. На данный момент прививку в основном делают им. После регистрацию прошли «ЭпиВакКорона», «КовиВак». НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с РФПИ
запустили глобальное тестирование эффективности «Спутника Лайт» 21 февраля, а официальная регистрация вакцины состоялась 6 мая. Ее эффективность составляет 79,4 процента, что превышает показатели многих вакцин с двумя компонентами.