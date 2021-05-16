Исследование проводилось 13-14 мая, в нем приняли участие 1,6 тысячи человек — представители экономически активного населения, не делавшие ранее прививку от коронавируса.

Респондентов спросили, согласятся ли они привиться от коронавируса, если это окажется единственной возможностью выехать за границу. 20 процентов участников опроса ответили утвердительно, еще 18 процентов заявили, что сделают прививку в любом случае.