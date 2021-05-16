Малышева опровергла пользу масочного режима

Врач написала в ответ: «Бедная Европа». По ее словам, «везде официально опубликовано», что маски ни от чего не защищают и не препятствуют распространению инфекции.

Ранее депутаты гордумы Краснодара задумались об отмене масок после телепрограммы Малышевой. Ведущая заявляла, что тем, кто перенес коронавирус, можно не носить маски. По ее мнению, переболевшие и вакцинированные одинаково защищены, пишет «Газета Кемерова». Врач также считает, что маски лишь провоцируют появление прыщей на лице, пишет агентство Nation News.