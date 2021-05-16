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Малышева назвала безграмотными людей, которые носят маски

Ura.Ru
31 минуту назад
Врач и телеведущая Елена Малышева отметила, что маски не препятствуют распространению инфекции. Об этом она заявила на своей странице в Instagram. Врач опубликовала видео с поездки в Калугу, где она сажает черешню. На мероприятии люди были без масок, и подписчики написали Малышевой, что в Европе за такое штрафуют.
Малышева опровергла пользу масочного режима
Фото: РИА НовостиРИА Новости
«Необычно всех видеть без масок. В Германии такое невозможно. Тут же приедут полицейские и возьмут штраф за неношение маски и несоблюдение дистанции. Привет из Ганновера», — прокомментировала пост Малышевой подписчица.
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Врач написала в ответ: «Бедная Европа». По ее словам, «везде официально опубликовано», что маски ни от чего не защищают и не препятствуют распространению инфекции.
«Когда безграмотность и охота на ведьм вернулась в цивилизованные страны? Как это могло случиться?» — заявила врач.
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Подписчица спросила у Малышевой, что тогда защищает от вирусов, и написала, что ВОЗ не говорила об отмене масок. Телеведущая на комментарий не ответила.
Ранее депутаты гордумы Краснодара задумались об отмене масок после телепрограммы Малышевой. Ведущая заявляла, что тем, кто перенес коронавирус, можно не носить маски. По ее мнению, переболевшие и вакцинированные одинаково защищены, пишет «Газета Кемерова». Врач также считает, что маски лишь провоцируют появление прыщей на лице, пишет агентство Nation News.
Общество,Елена Малышева,ВОЗ,Германия,
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