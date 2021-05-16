В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
Войти в почту

Названы бесплатные медицинские услуги, о которых никто не знал

News.ruиещё 1
16 минут назад
Первичная медико-санитарная помощь, специализированная, высокотехнологичная, скорая и паллиативная медицинская помощь входят в перечень медицинских услуг, гарантированных государством. Не все услуги доступны по полису ОМС, однако о существующих бесплатных возможностях знает отнюдь на каждый россиян, потому люди часто переплачивают. Об этом рассказала в интервью агентству ПРАЙМ юрист, специалист Лиги защиты медицинского права Ирина Гриценко.
Названы бесплатные медицинские услуги для россиян
Фото:  Anton Belitsky/Global Look Press Anton Belitsky/Global Look Press
Существуют медицинские услуги, за которые пациентам достаточно часто предлагают заплатить, несмотря на то, что они входят в программу ОМС, — заявила Гриценко.
По словам эксперта, к категории бесплатных медицинских услуг относятся удаление зубов, получение анестезии при хирургических манипуляциях или у зубного врача, определение гормонов щитовидной железы, получение лекарств в случае нахождения человек в стационаре, расходные материалы при хирургическом лечении, физиопроцедуры типа ЭКО, массаж вне зависимости от возраста, а также лечение депрессии.
Ранее американские учёные из Клиники Мэйо провели исследование среди людей с постковидным синдромом. Большинство принявших участие в проекте жаловались на психические отклонения и респираторные проблемы, также распространёнными признаками «долгого COVID» оказались повышенная утомляемость, перепады настроения, тревожность и депрессия.
Общество,Ирина Гриценко,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидеоСвоими рукамиПроверено на себе
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годНумерологияКалендарь МайяДизайн человекаРетроградный МеркурийВангаИменаСонникЗодиакВосточный гороскопПсихологияЛунный календарьГадания2021 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители