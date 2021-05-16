Названы бесплатные медицинские услуги для россиян

По словам эксперта, к категории бесплатных медицинских услуг относятся удаление зубов, получение анестезии при хирургических манипуляциях или у зубного врача, определение гормонов щитовидной железы, получение лекарств в случае нахождения человек в стационаре, расходные материалы при хирургическом лечении, физиопроцедуры типа ЭКО, массаж вне зависимости от возраста, а также лечение депрессии.