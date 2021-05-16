Названы бесплатные медицинские услуги для россиян

Первичная медико-санитарная помощь, специализированная, высокотехнологичная, скорая и паллиативная медицинская помощь входят в перечень медицинских услуг, гарантированных государством. Не все услуги доступны по полису ОМС, однако о существующих бесплатных возможностях знает отнюдь на каждый россиян, потому люди часто переплачивают. Об этом рассказала в интервью агентству ПРАЙМ юрист, специалист Лиги защиты медицинского права Ирина Гриценко
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По словам эксперта, к категории бесплатных медицинских услуг относятся удаление зубов, получение анестезии при хирургических манипуляциях или у зубного врача, определение гормонов щитовидной железы, получение лекарств в случае нахождения человек в стационаре, расходные материалы при хирургическом лечении, физиопроцедуры типа ЭКО, массаж вне зависимости от возраста, а также лечение депрессии.
Ранее американские учёные из Клиники Мэйо провели исследование среди людей с постковидным синдромом. Большинство принявших участие в проекте жаловались на психические отклонения и респираторные проблемы, также распространёнными признаками «долгого COVID» оказались повышенная утомляемость, перепады настроения, тревожность и депрессия.