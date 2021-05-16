Когда кондиционер может вызвать пневмонию

Доктор медицинских наук подчеркнул, что в особо жаркий период внимательнее к своем здоровью должны относиться люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями. «Если жаркая, душная погода, не перекутываться, одеваться соответственно погоде. Если есть тенденции к повышению давления, то перед выходом на улицу измерять давление. Если оно повышенное, не забывать принять лекарство. Если в краткий период повышения температуры повышается и давление, скорректировать терапию (если разрешил врач, прим.ред.) или обратиться к медикам», — подчеркнул Беленков. А так же порекомендовал людям с болезнями сердца и сосудов в жаркие дни носить одежду из дышащих, пропускающих воздух, тканей (хлопок, лен). Также медик советует не забывать про головные уборы.