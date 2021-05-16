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Академик РАН раскрыл, когда кондиционер может вызвать пневмонию

Ura.Ru
35 минут назад
Чрезмерное охлаждение помещения при помощи кондиционера в жаркие дни может привести к пневмонии. Об этом в беседе с URA.RU объяснил директор клиники госпитальной терапии Сеченовского университета, академик РАН, профессор, доктор медицинских наук Юрий Беленков.
Когда кондиционер может вызвать пневмонию
Фото: Наталья Чернохатова © URA.RUНаталья Чернохатова © URA.RU
«По всем санитарным нормам разница в температуре должна быть не больше 5-7 градусов. Т.е если на улице +30 градусов, то в доме кондиционер должен быть поставлен не на 18 градусов, а на 25. В крайнем случае на +24. Этого достаточно для комфортного пребывания. И это защитит от насморка, радикулитов, вплоть до пневмонии, что, к сожалению, бывает, когда увлекаются кондиционерами», — сказал Беленков.
Доктор медицинских наук подчеркнул, что в особо жаркий период внимательнее к своем здоровью должны относиться люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями. «Если жаркая, душная погода, не перекутываться, одеваться соответственно погоде. Если есть тенденции к повышению давления, то перед выходом на улицу измерять давление. Если оно повышенное, не забывать принять лекарство. Если в краткий период повышения температуры повышается и давление, скорректировать терапию (если разрешил врач, прим.ред.) или обратиться к медикам», — подчеркнул Беленков. А так же порекомендовал людям с болезнями сердца и сосудов в жаркие дни носить одежду из дышащих, пропускающих воздух, тканей (хлопок, лен). Также медик советует не забывать про головные уборы.
Общество,Юрий Беленков,РАН,
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