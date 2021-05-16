Умер популярный в СССР певец Джордже Марьянович

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Сербский певец и композитор Джордже Марьянович умер в Белграде. Как сообщило издание «Блиц», причиной смерти артиста стали последствия заражения коронавирусом.

Врачи несколько дней боролись за жизнь 89-летнего певца, он был подключен к аппарату ИВЛ, однако спасти исполнителя не удалось.

Телеграмму с соболезнованиями в адрес семьи Марьяновича направил президент Сербии Александр Вучич

«Своими неповторимыми выступлениями Джордже Марьянович символизировал одну из прекраснейших эпох нашей музыки. Его многочисленные хиты помнят и сегодня, а его многосторонняя артистическая личность отпечаталась в памяти многих поколений. Выражаем самые глубокие соболезнования семье, коллегам и почитателям его музыки», - цитирует телеграмму Вучича пресс-служба сербского лидера.