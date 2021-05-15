Умер популярный в СССР певец Джордже Марьянович

В 1980 году, во время гастролей в Сочи, Марьяновичу вручили грамоту, в которой говорилось: "Ваше искусство укрепляет дружбу между нашими народами. В Вашем лице мы видим благородного борца за высшие человеческие идеалы, за мир во всем мире. Это принесло Вам славу в нашей стране". После победы с песней Objavljujem Rat! ("Объявляю войну!") на международном фестивале "Белградская весна - 1982" он посетил с гастролями Болгарию, Францию, Швейцарию, Германию, США и СССР.