В Минобрнауки допустили новую "удаленку"

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Фальков заявил, что вузы готовы перейти на дистанционку в случае роста заболеваемости

Москва24иещё 5
13 часов назад
Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков заявил, что в случае роста заболевания коронавирусом вузы готовы провести приемную кампанию онлайн и перейти на дистанционную учебу.
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Фото: РИА НовостиРИА Новости
"Безусловно, мы накопили очень хороший опыт и, в случае необходимости, решения будут приниматься исходя из эпидемиологической ситуации", – отметил он.
Ранее абитуриентам рассказали об особенностях приема в вузы в этом году. В 2021 году абитуриенты российских вузов смогут подать документы в приемные комиссии с 20 июня по 29 июля.
Дополнительные вступительные испытания, включая творческую направленность, также проводятся вузами до 29 июля. Подать документы можно будет как очно, так и заочно. Приказы о зачислении на первый курс на очную форму обучения будут изданы 17 августа.
Общество,COVID-19,Валерий Фальков,Россия,
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