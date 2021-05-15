В Минобрнауки допустили новую "удаленку"

Ранее абитуриентам рассказали об особенностях приема в вузы в этом году. В 2021 году абитуриенты российских вузов смогут подать документы в приемные комиссии с 20 июня по 29 июля.

Дополнительные вступительные испытания, включая творческую направленность, также проводятся вузами до 29 июля. Подать документы можно будет как очно, так и заочно. Приказы о зачислении на первый курс на очную форму обучения будут изданы 17 августа.