Чубайс объяснил свою ненависть к СССР: "всем нужно врать"

Спецпредставитель президента России по международным организациям Анатолий Чубайс
заявил, что ненавидит советскую власть из-за вранья. Об этом он заявил
«Коммерсанту».
По словам политика, 100%, что говорили и слышали в Советском Союзе, было «омерзительной ложью с первого до последнего слова».
«Вот так принято врать, всем нужно врать, и в этом вранье, пожалуйста, живи. < > И все прекрасно понимают, что это вранье. < > Чем дальше, тем это вызывает более сильное отвращение», — сказал Чубайс.
Отвечая на вопрос о том, насколько быстро массовое сознание поддается переменам, Чубайс напомнил «классическую формулу о том, что в России за 10 лет меняется все, а за 100 лет не меняется ничего».
Политик также рассказал, насколько актуален для России вопрос реальной войны.
«К сожалению, сегодня для меня война не является угрозой, находящейся за пределами реальности», - высказал мнение Чубайс.
При этом он выразил надежду, что эта угроза не станет реальностью.