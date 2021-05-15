Чубайс объяснил свою ненависть к СССР: "всем нужно врать"

По словам политика, 100%, что говорили и слышали в Советском Союзе, было «омерзительной ложью с первого до последнего слова».

Отвечая на вопрос о том, насколько быстро массовое сознание поддается переменам, Чубайс напомнил «классическую формулу о том, что в России за 10 лет меняется все, а за 100 лет не меняется ничего».