«Введение смертной казни еще больше ухудшит нездоровье общества. Проблемы не решаются насилием и страхом. Смертная казнь – это не панацея от всех бед. И это показывает практика в тех странах, где применяется смертная казнь. Нет идеального состояния общества, и продолжаются совершаться преступления, в том числе и тяжкие», – пояснил РИА «Новости» член СПЧ.

Он добавил, что смертная казнь может затронуть многих невиновных, поскольку у российского правосудия есть проблемы.

«Когда будет искушение показать хорошую отчетность по раскрываемости и наказаниям, когда под высшую меру будут подводить политических или коммерческих противников, откроется широкая дорога для страшных злоупотреблений», – указал Брод.

Член Совета добавил, что необходимо заниматься предотвращением тяжких преступлений, этим должны заниматься психологи в школах и вузах, также нужно усилить охрану этих учреждений.

Важно регламентировать оборот оружия, поскольку, по словам Брода, все справки на его получение сейчас покупаются.

«Ну и также думать над тем, как снизить общую обстановку жестокости, агрессии в обществе, потому что для подростков и молодых людей конфликт, силовое решение проблемы, убийство стало единственным выходом. Это говорит о том, что нравственное здоровье общества внушает большую тревогу. Скорее это нездоровье общества», – заключил он.

Ранее журналист Владимир Соловьев в беседе с газетой ВЗГЛЯД выступил за введение смертной казни, но только в «ряде исключительных случаев», например, когда речь идет о наказании за убийство детей.