Во вторник произошло нападение
на школу 175 в Казани. В совершении преступления заподозрили студента университета ТИСБИ Ильназа Галявиева
, он арестован
на два месяца, ему грозит пожизненный срок. В результате стрельбы погибли
девять человек – семеро детей и две учительницы, еще 23 человека пострадали
. Наиболее тяжелые пятеро детей и трое взрослых, а также мама пострадавшей девочки были перевезены
бортом МЧС
в шесть клиник российской столицы. В пятницу в больнице в Казани оставались
15 пострадавших.