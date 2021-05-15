Российские звезды потребовали прекратить прессинг из-за политики

На сайте Change.org появилась петиция, которая требует от российских властей прекратить отменять концерты и применять другие способы давления на музыкантов по политическим причинам.

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Петиция написана от имени музыкантов, но опубликована от имени «Новой газеты». Под ней подписались Noize MC, Вася Обломов, группы «Ногу свело!», «Порнофильмы», «Йорш», «Рабфак», «Аркадий Коц», лидеры групп «Несчастный случай» и «Тараканы!» Алексей Кортнев Дмитрий Спирин , а также участница группы «Барто» Мария Любичева.

В обращении говорится, что прессинг музыкантов и отмены концертов к 2021 году стали в РФ обычной практикой. Отмечается, что причины называют разные: пропаганда наркотиков, насилия, однополых отношений, употребление мата, неуважение к чувствам верующих.

«Последнее время к этому списку добавились ковидные ограничения, которыми можно оправдать что угодно», — сказано в запросе.

Однако истинная причина, по мнению авторов петиции, заключается в несогласии артистов с политической ситуацией в стране и в проявлении ими активной гражданской позиции.

«На нас, посмевших высказать свое мнение, давят со всех сторон», - пишут музыканты.

Лидер «Ногу свело!» Максим Покровский заявил «Новой газете», что «отбиться сейчас можно только всем вместе».

Весной 2021 года был сорван концерт Noize MC в Оренбурге и выступление группы «Порнофильмы» в Челябинске, а также перенесен тур группы «Ногу свело!» по Сибири.