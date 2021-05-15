Российские звезды потребовали прекратить прессинг из-за политики

Петиция написана от имени музыкантов, но опубликована от имени «Новой газеты». Под ней подписались Noize MC, Вася Обломов, группы «Ногу свело!», «Порнофильмы», «Йорш», «Рабфак», «Аркадий Коц», лидеры групп «Несчастный случай» и «Тараканы!» Алексей Кортнев и Дмитрий Спирин, а также участница группы «Барто» Мария Любичева.
В обращении говорится, что прессинг музыкантов и отмены концертов к 2021 году стали в РФ обычной практикой. Отмечается, что причины называют разные: пропаганда наркотиков, насилия, однополых отношений, употребление мата, неуважение к чувствам верующих.
«Последнее время к этому списку добавились ковидные ограничения, которыми можно оправдать что угодно», — сказано в запросе.
Однако истинная причина, по мнению авторов петиции, заключается в несогласии артистов с политической ситуацией в стране и в проявлении ими активной гражданской позиции.
«На нас, посмевших высказать свое мнение, давят со всех сторон», - пишут музыканты.
Лидер «Ногу свело!» Максим Покровский заявил «Новой газете», что «отбиться сейчас можно только всем вместе».
Весной 2021 года был сорван концерт Noize MC в Оренбурге и выступление группы «Порнофильмы» в Челябинске, а также перенесен тур группы «Ногу свело!» по Сибири.
Noize MC, лидеры «Порнофильмов» и «Ногу свело!» высказывались в поддержку политика Алексея Навального после его заключения под стражу зимой 2021 года.