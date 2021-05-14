Жириновский пообещал дать россиянам дополнительный выходной

Он добавил, что собирается еще много лет участвовать в президентских выборах. Политик уверен, что в честь его столетия россияне проголосуют за него и он, наконец, возглавит страну. При этом Жириновский не исключил своего успеха и на выборах в 2024 году.
Ранее глава ЛДПР заявил, что через 15-20 лет россияне будут работать три дня в неделю. Он уточнил, что уже сейчас в стране пора ввести «четырехдневку» и со временем сокращать количество рабочих часов. Это необходимо для того, чтобы россияне могли больше отдыхать и посвящать время личным нуждам.