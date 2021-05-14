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Жириновский пообещал дать россиянам дополнительный выходной. Но есть условие

Ura.Ru
34 минуты назад
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский пообещал дать россиянам дополнительный выходной 20 сентября, если его партия выиграет на выборах в Госдуму. Об этом политик заявил в эфире шоу «Вечерний Ургант».
Жириновский пообещал дать россиянам дополнительный выходной
Фото: ТАССТАСС
«Вот как понять, как прошли выборы. Если 20го числа все едут на работу угрюмые, значит победила не наша партия. Если бы победила ЛДПР, все бы радовались и дома остались, я бы дал всем 20 сентября выходной», — сказал Жириновский.
Он добавил, что собирается еще много лет участвовать в президентских выборах. Политик уверен, что в честь его столетия россияне проголосуют за него и он, наконец, возглавит страну. При этом Жириновский не исключил своего успеха и на выборах в 2024 году.
Ранее глава ЛДПР заявил, что через 15-20 лет россияне будут работать три дня в неделю. Он уточнил, что уже сейчас в стране пора ввести «четырехдневку» и со временем сокращать количество рабочих часов. Это необходимо для того, чтобы россияне могли больше отдыхать и посвящать время личным нуждам.
Общество,Владимир Жириновский,ЛДПР,Госдума,
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