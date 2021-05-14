ФАС разработает меры по борьбе со спам-звонками

Согласно сообщению, операторы связи «в целях защиты абонентов от получения нежелательной информации, распространяемой с нарушением требований законодательства», разрабатывают алгоритмы и специальные технические решения, «которые позволят ограничить возможность таких звонков с согласия самих абонентов».

До этого эксперты рассказали «Газете.Ru», что злоумышленники благодаря пандемии коронавируса освоили новые схемы мошенничества. По собеседников издания, для шантажа жертв они используют платформу видеоконференций Zoom, но главное – играют на страхе людей, что их интимные записи опубликуют.