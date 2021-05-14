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ФАС и операторы связи разрабатывают меры для защиты от спам-звонков

Газета.Ruиещё 1
42 минуты назад
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) совместно с операторами связи занимаются разработкой мер борьбы со спам-звонками, передает пресс-служба ведомства.
ФАС разработает меры по борьбе со спам-звонками
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com
Согласно сообщению, операторы связи «в целях защиты абонентов от получения нежелательной информации, распространяемой с нарушением требований законодательства», разрабатывают алгоритмы и специальные технические решения, «которые позволят ограничить возможность таких звонков с согласия самих абонентов».
Ранее МВД России объявило о создании сервиса для борьбы с телефонными мошенниками. Сервис под названием «Антимошенник» для приложения ведомства, предупреждающий людей о звонках аферистов, планируют разработать к 25 декабря текущего года.
До этого эксперты рассказали «Газете.Ru», что злоумышленники благодаря пандемии коронавируса освоили новые схемы мошенничества. По собеседников издания, для шантажа жертв они используют платформу видеоконференций Zoom, но главное – играют на страхе людей, что их интимные записи опубликуют.
Общество,ФАС,МВД,Газета.Ru,
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