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Актер Владимир Машков собрался в Госдуму

Национальная Служба Новостей
1 час назад
Известный актер Владимир Машков подал заявку на участие в праймериз партии «Единая Россия» на предстоящих выборах в Госдуму, сообщают РИА Новости со ссылкой на представителей партии.
Владимир Машков собрался в Госдуму
Фото: nsn.fmnsn.fm
При этом отмечается, что Машков будет в списке «Единой России» по Москве в качестве беспартийного кандидата.
Лауреат премий «Ника», «ТЭФИ и «Золотой орел» станет не единственным представителем российского кино и шоу-бизнеса на праймериз.
В конце апреля стало известно, что документы для участия в предварительном голосовании «Единой России» подала бывшая солистка группы «Тату» Юлия Волкова.
Как отмечал в мае «Коммерсантъ», баллотироваться в Госдуму от «Единой России» может и актер Михаил Пореченков.
Общество,Михаил Пореченков,Юлия Волкова,Владимир Машков,Единая Россия,Госдума,РИА Новости,
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