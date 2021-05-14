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Актер Владимир Машков собрался в Госдуму
Национальная Служба Новостей
1 час назад
Известный актер
Владимир Машков
подал заявку на участие в праймериз
партии «Единая Россия»
на предстоящих выборах в
Госдуму
, сообщают РИА Новости со ссылкой на представителей партии.
Фото:
nsn.fm
nsn.fm
При этом отмечается, что Машков будет в списке «Единой России» по Москве в качестве беспартийного кандидата.
Лауреат премий «Ника», «ТЭФИ и «Золотой орел» станет не единственным представителем российского кино и шоу-бизнеса на праймериз.
В конце апреля стало известно, что документы для участия в предварительном голосовании «Единой России» подала бывшая солистка группы «Тату»
Юлия Волкова
.
Как отмечал в мае «Коммерсантъ», баллотироваться в Госдуму от «Единой России» может и актер
Михаил Пореченков
.
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Госдума
,
РИА Новости
,
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