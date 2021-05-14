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"Эффект наблюдателя": психолог о причинах трагедии в Казани

Вероника Полынина
1 час назад
Бездействие прохожих при виде идущего с ружьем наперевес Ильназа Галявиева объясняется так называемым «эффектом наблюдателя», рассказал профессор психологии Университета Вюрцбурга в Германии Роланд Дойч.
"Эффект наблюдателя": психолог о причинах трагедии в Казани
Фото: РИА НовостиРИА Новости
«Когда происходит что-то подобное - появляется человек, идущий с оружием в руках - люди смотрят друг на друга, чтобы получить одобрение собственной реакции. Если никто не реагирует, то они приходят к выводу, что на них нет никакой ответственности и не следует что-либо предпринимать», - рассказал профессор РИА «Новости».
В ряде случаев люди полагают, что отсутствие реакции со стороны других свидетелей означает потенциальную опасность. В других случаях, напротив, считают, что раз люди не вмешиваются, то и ситуация не такая опасная и плохая, как может показаться на первый взгляд.
По словам эксперта, люди могут также оставаться поблизости и наблюдать, что предпримут другие, но не вмешиваться при этом в ситуацию.
В день трагедии в Казани в интернете появились записи с камер видеонаблюдения, на которых видно, что Ильназ Галявиев шел с оружием наперевес по улицам на глазах у прохожих. Никто из них не обратился в правоохранительные органы и не попытался помешать ему. Первые звонки в службу 112 поступили уже после того, как Галявиев взорвал в школе бомбу и открыл стрельбу.
Как сообщал «Рамблер», утром 11 мая в казанской школе номер 175 произошла стрельба. Жертвами стрельбы, по официальным данным, стали девять человек, 21 человек пострадал. Нападавшим оказался бывший ученик школы, а ныне студент колледжа 19-летний Ильназ Галявиев. Его задержали. На допросе стрелок заявил, что считает себя богом и «всех ненавидит». 12 мая суд арестовал Галявиева на два месяца.
Общество,Ильназ Галявиев,МВД,РИА Новости,Вюрцбург,Казань,
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