Возможна утечка: ученые забили тревогу из-за COVID-19

Международная группа ученых признала , что существует две правдоподобные версии начала пандемии коронавируса SARS-CoV-2, которая могла возникнуть как в результате зооноза, так и при утечке вируса из лаборатории. В официальном письме, опубликованном в журнале Science, исследователи призывают предпринять все усилия по установлению истинной причины вспышки COVID-19.

В мае 2020 года Генеральная Ассамблея ООН предложила ВОЗ вместе с китайскими учеными выяснить причину вспышки SARS-CoV-2. Китайская сторона предоставила экспертам данные и образцы, на основе которых специалисты определили сценарий инцидента в лаборатории как маловероятный, а зооноз (передача вируса от животных к человеку) с участием промежуточного хозяина как наиболее возможный. Однако обе возможности не были тщательно рассмотрены.

По мнению ученых, из-за того, что данных недостаточно, необходимо серьезно относиться к обоим сценариям и инициировать тщательное расследование, минимизируя конфликт интересов. Исследовательские лаборатории должны опубликовать данные, которые следует рассмотреть независимым экспертам. Авторы письма признают, что в начале эпидемии, несмотря на широкое распространение антиазиатских настроений, многие китайские врачи, ученые и журналисты помогали собрать объективную информацию о вирусе.

Наиболее вероятная версия возникновения пандемии коронавируса — его передача человеку от летучих мышей через животное-посредника. К такому выводу пришли эксперты ВОЗ совместно с китайскими учеными, которые на месте исследовали этот вопрос. Об этом сообщает Associated Press cо ссылкой на черновую версию их доклада. Выпуск этого документа неоднократно откладывали.

Всего ВОЗ представила четыре сценария передачи коронавируса человеку. В частности, нельзя исключать и прямой передачи коронавируса от летучих мышей человеку, считают эксперты.

Как можно оценивать эти версии? Комментирует гендиректор контрактно-исследовательской компании «Клиникал Экселанс Груп», кандидат медицинских наук Николай Крючков

«На первое место, скорее всего, с учетом того объема доказательств, который сейчас имеется, я бы тоже поставил версию, что было какое-то промежуточное звено, пока не найденное, которое, например, от летучих мышей передало инфекцию людям. Например, в Ухане это произошло, вряд ли это прямо на рынке могло быть, но, в общем, вирус естественного происхождения и через промежуточное звено передался человеку. На второе место я бы не стал ставить версию, что напрямую от летучих мышей, например, при употреблении в пищу произошло заражение, потому что найденные на сегодняшний день штаммы вирусов, наиболее похожие с новым коронавирусом SARS-CoV-2 у летучих мышей, все-таки весьма далеки в плане генома, и нельзя представить, что напрямую произошла мутация именно в этих найденных штаммах. На третье место я бы все-таки поставил версию искусственного происхождения. Подобные работы в мире велись, называется эта работа gain of function, то есть усиление функций, когда в генотипы микроорганизмов вносились изменения, чтобы усилить или ослабить определенные функции. Например, усилить заразность или усилить патогенность того или иного микроорганизма. Тем более что Уханьский институт вирусологии специализировался как раз на коронавирусах, не исключено, что такие работы там происходили. Другое дело, что у нас доказательств этого нет».

США неоднократно обвиняли Китай в утаивании информации о происхождении коронавируса и начале пандемии. В январе эксперты ВОЗ прибыли в Ухань для исследования происхождения ковида. Вскоре эксперты констатировали, что «на основе имеющейся информации невозможно определить, как коронавирус попал на рынок в Ухане».

Учитывая жалобы представителей ВОЗ, можно ли вообще доверять такому исследованию? Мнение генерального партнера биотехфонда ATEM Capital, декана факультета itmotech Университета ИТМО Антона Гопки:

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«Это не какое-то закрытое исследование, которое мы сейчас судим, верим и не верим, конечно, оно будет опубликовано. Это достаточно прозрачная процедура, в результате этой процедуры и раскрытия мы сможем оценить те действия, которые были проведены, те процедуры, с помощью которых они проверяли вероятность того или иного сценария. Я предполагаю, что достаточно ответственно должны были подойти, и сам этот отчет будет свидетельствовать не о том, что какой-то из сценариев исключается, а именно о вероятности того или иного сценария. Конечно, не предполагается, что этот отчет поставит окончательную точку, не предполагается, что он однозначно исключит вариант потенциальной утечки вируса из лаборатории, но речь будет идти именно о том, какой вариант наиболее вероятен».

Энтони Блинкен. США настаивают на продолжении расследования Всемирной организацией здравоохранения обстоятельств распространения коронавируса, заявил глава Госдепа

Он сообщил, что США «не удовлетворены первоначальным расследованием». Как заявил Блинкен, нужно «понять, что произошло», для предотвращения «этого в будущем». Расследование требуется для укрепления мировой системы здравоохранения, необходимо гарантировать предотвращение, выявление и снижение ущерба будущих пандемий, сказал госсекретарь.

По словам Блинкена, «вопрос не сколько в том, чтобы обвинить, сколько в том, чтобы понять произошедшее, чтобы принять эффективные действия в будущем». Он подчеркнул, что требуется «подотчетность», передает ТАСС.

Глава Госдепа обвинил Китай в том, что со стороны Пекина «в первые дни» распространения коронавируса «был несвоевременный доступ международных экспертов, несвоевременное предоставление информации, недостаток транспарентности».

Получив дополнительную информацию и добившись «реального понимания того, что произошло», страны, «включая Китай, предпримут меры для укрепления мировой системы», заявил руководитель внешнеполитического ведомства США.

Появление коронавирусной инфекции могло быть связано с утечкой из американской биологической лаборатории. Об этом заявил во вторник, 27 апреля, спикер Государственной думы Вячеслав Володин , передает ТАСС.

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«Исходя из того, как молчат сателлиты Соединенных Штатов Америки, как сами США молчат, можно сделать вывод один: совершенно очевидно, это связано с тем, что у них произошла какая-то утечка в тех лабораториях, которые по всему миру взяли и насоздавали», — сказал спикер.

Он подчеркнул, что российскому правительству следует поднять этот вопрос, а Соединенные Штаты должны прекратить всякие исследования, связанные с коронавирусом.

«И пускай думают о том, как компенсируют всем странам [издержки], которые от этого пострадали. Понятно, его [вирус] обнаружили в Ухане. Но в Ухане опять-таки лаборатория чья? Американская. Они там финансировали», — сказал Володин.

Политик также напомнил, что в настоящее время американские лаборатории функционируют в Грузии и Восточной Европе.

Ранее директор национальной разведки США Эврил Хейнс заявил, что американскому разведсообществу достоверно неизвестно, как именно произошла первая передача человеку коронавируса нового т ипа.

Члены Республиканской партии палаты представителей Конгресса Соединённых Штатов начали расследование причин возникновения пандемии коронавируса. Законодатели хотят проверить версию об утечке COVID-19 из лаборатории Уханьского института вирусологии, передаёт Washington Post.

Парламентарии потребовали от правительства США опубликовать все данные на этот счёт, которые у него есть. Они направили соответствующие письма в Национальный институт аллергических и инфекционных заболеваний, Государственный департамент, а также в организацию EcoHealth Alliance, которая сотрудничает с уханьским институтом.

Австрийские СМИ снова напомнили о версии происхождения коронавирусной инфекции, согласно которой COVID-19 появился в китайской лаборатории. Об этом в своей статье для Der Standard написал Клаус Ташвер.

Автор материала напомнил о работах научного журналиста Николаса Уэйда, который ещё в 2014 году опубликовал ряд текстов о новом бактериальном оружии. В своих статьях эксперт утверждал, что китайские специалисты проводят эксперименты с коронавирусами. Учёные в КНР, говорил Уэйд, стремятся усилить патогенность вирусов.