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Роскомнадзор заблокировал популярный сайт о гаджетах

News.ruиещё 7
1 час назад
Популярный в России сайт о гаджетах 4PDA заблокировал Роскомнадзор по решению Мосгорсуда. Администраторы портала рассказали изданию «Код Дурова», что причиной стала публикация ссылок на пиратские плейлисты IPTV.
Роскомнадзор заблокировал популярный сайт о гаджетах
Фото: РИА НовостиРИА Новости
По их информации, иск подал телеканал «Матч ТВ» (Национальный спортивный телеканал). Истцы пожаловались, что на ресурсе были плейлисты для бесплатного доступа к контенту телеканала «Футбол 1».
При этом ответчиком по делу выступает компания Cloudflare, которая предоставляет защиту от атак и серверы DNS. В связи с этим руководство 4PDA удивило такое решение суда.
IPTV — технология просмотра телевидения через Интернет. На пиратских ресурсах распространяют плейлисты, которые позволяют некоторое время смотреть телеканалы бесплатно, после чего адреса блокируются правообладателем.
10 марта Роскомнадзор замедлил скорость работы Twitter на территории страны. Как заявили в ведомстве, это было реализовано на 100% мобильных устройств и на 50% стационарных. Причиной таких мер стали претензии к контенту, который был признан вредоносным.
Twitter обвинили в том, что соцсеть такие публикации не удаляет, а на запросы и требования не отвечает.
В Роскомнадзоре при этом не исключили полной блокировки соцсети в России. Пользователи высмеяли действия регулятора. Они считают, что блокировка соцсети провалится, как в случае с Telegram.
Общество,Роскомнадзор,Мосгорсуд,Россия,
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