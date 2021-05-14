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Телеведущий Молчанов уточнил причину госпитализации

Газета.Ru
26 минут назад
Телеведущий Владимир Молчанов в беседе с РИА «Новости» опроверг сообщения о своей экстренной госпитализации.
Телеведущий Молчанов назвал причину госпитализации
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Он уточнил, что проходит плановую реабилитацию в больнице после перенесенного коронавируса.
Всего 70-летний журналист планирует пробыть в больнице неделю.
Ранее сообщалось, что Молчанов госпитализирован из-за тяжелой болезни и готовится к операции.
Советский и российский диктор, журналист Владимир Молчанов был автором и ведущим программы «До и после полуночи» на советском телевидении. Неоднократный лауреат премии «ТЭФИ».
В последние годы Владимир Молчанов не участвовал в создании новых передач и не принимал приглашения на съемки. По его словам, есть программа, от съемок в которой он отказался сорок восемь раз.
Общество,Владимир Молчанов,РИА Новости,
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