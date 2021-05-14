Телеведущий Молчанов назвал причину госпитализации

Советский и российский диктор, журналист Владимир Молчанов был автором и ведущим программы «До и после полуночи» на советском телевидении. Неоднократный лауреат премии «ТЭФИ».

В последние годы Владимир Молчанов не участвовал в создании новых передач и не принимал приглашения на съемки. По его словам, есть программа, от съемок в которой он отказался сорок восемь раз.