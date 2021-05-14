Ситуация с коронавирусом в Москве остается напряженной, наблюдается рост заболеваемости. Об этом заявила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова , передает РИА Новости.

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«Коронавирус никуда не исчез, ситуация с коронавирусом в городе остается достаточно напряженной, цифры заболеваемости нас не радуют», — прокомментировала Ракова.

Также она отметила, что периодические повышения и понижения заболеваемости возможны.

В Москве впервые с января выявлено более 3 500 случаев коронавируса за сутки, за последний день зарегистрировано 3 818 зараженных. Об этом сообщает оперативный штаб по мониторингу ситуации с COVID-19.

24 января в столице было зарегистрировано 3 069 случаев коронавирусной инфекции, в последующие дни цифры стали снижаться.

За последние 24 часа в общей сложности в России было выявлено 9 462 случая коронавируса. Скончались от инфекции 393 человека, вылечились 9 756 человек. При этом 17% заболевших не имели клинических проявлений болезни.

С начала пандемии в стране зарегистрирован 4 922 901 случай коронавируса в 85 регионах. Жертвами инфекции за весь период стали 115 116 человек, выздоровели 4 537 634 человека.

Ранее сообщалось, что во всем мире на утро 14 мая выявлено 161 185 204 случая коронавирусной инфекции. С начала пандемии от инфекции скончались 3 344 737 человек.

Рост числа выявленных случаев заражения коронавирусом в Москве может быть связан с майскими праздниками и общением людей между собой. Об этом РИА Новости заявил врач-инфекционист Николай Малышев

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«Вполне возможно, что это майские, скорее всего. Так или иначе люди встречались, собирались за одним столом, ездили в транспорте. До майских мы как раз говорили, что после праздников, возможно, будет подъем. Но, заболеваемость — это пила, то больше, то меньше», — сказал Малышев.

По его словам, в ближайшие дни необходимо будет посмотреть на тенденцию развития событий.

Ужесточать коронавирусные ограничения на фоне роста заболеваемости коронавирусом в России не планируется. Об этом сообщает «Интерфакс».

Ранее сообщалось, что за минувшие сутки в России зафиксировано 9462 новых случая заражения коронавирусом. Это является максимальным показателем с 20 марта.

Мы фиксируем всплеск заболеваемости, однако пока о введении дополнительных ограничений речи не идёт, — цитирует агентство источника во властных структурах.

Один из источников отметил, что зафиксированный всплеск считается «тревожным симптомом», но «пока динамика заболеваемости не является поводом для ужесточения рестрикций». Однако, по его словам, россиянам необходимо строго соблюдать существующий масочный режим и активно вакцинироваться. По его мнению, страна должна вернуться к обычной жизни только после достижения коллективного иммунитета.

Анча Баранова. Если люди будут привиты более слабыми вакцинами, чем «Спутник V», Pfizer и Moderna, рост заболеваемости COVID-19 может вновь начать расти, даже после 100% вакцинации населения. Об этом в интервью РИА Новости заявила профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона

Биолог рассказала о том, что на Сейшельских островах удалось провакцинировать 100% населения, однако через некоторое время вновь произошла вспышка заболеваемости.

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Дело в том, что там была вакцинация не слишком эффективной китайской вакциной и AstraZeneca. Эти вакцины дают в среднем субоптимальный иммунный ответ (то есть защита около 70%), и вот результат, — отметила Баранова.

В России может произойти похожая ситуация, если большинство населения привьётся не слишком эффективной вакциной. Профессор посоветовала жителям РФ использовать вакцину «Спутник V», а в условиях Европы и США отдавать предпочтение Pfizer или Moderna.

Другие варианты следует оставить лишь на крайний случай, если не окажется доступа к перечисленным препаратам.

Но в реальности, конечно, всё происходит не так — всё решают цена и логистика, а они в каждой стране свои. По календарю доступности противокоронавирусных прививок, такие страны как Пакистан и Афганистан сейчас стоят в очереди на 2023 год, — резюмировала Баранова.

Ранее Анча Баранова рассказала, что у переболевших COVID-19 средняя продолжительность жизни сокращается на 1,5–2 года.

Международная группа ученых раскрыла эффективный способ предотвратить новую пандемию и снизить заболеваемость респираторными инфекциями, что можно сделать с помощью улучшения вентиляции помещений. Об этом сообщается в пресс-релизе на EurekAlert!.

Около двух недель назад ВОЗ признала, что коронавирус SARS-CoV-2 преимущественно распространяется по воздуху через аэрозоли. В новой статье исследователи призывают международную организацию и другие руководящие органы расширить рекомендации по качеству воздуха в помещениях, включив в них болезнетворные патогены, передающиеся воздушно-капельным путем. По мнению специалистов, такая смена парадигмы должна быть аналогична той, что произошла в XIX веке, когда в городах стали появляться усовершенствованные системы водоснабжения и централизованная канализация.

В начале XX века американский эксперт по общественному здравоохранению Чарльз Чапин заявил, что передача по воздуху возбудителей респираторных инфекций невозможна, поскольку патогены находятся в крупных каплях, которые быстро оседают на поверхности. Лишь в 1945 году Уильям Уэллс посетовал на то, что были приложены огромные усилия по дезинфекции воды и соблюдении качества продуктов питания, но ничего не было сделано для профилактики воздушно-капельных инфекций из-за прежних заблуждений.