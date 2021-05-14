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В России прошел первый чемпионат по скоростной копке могил

Деловая газета "Взгляд"
1 час назад
Первый в России чемпионат по скоростной копке могил состоялся в пятницу в Новосибирске с участием восьми команд из пяти российских регионов.
В России прошел первый чемпионат по скоростной копке могил
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com
Турнир состоялся в рамках 20-го регионального форума-выставки погребальных принадлежностей и похоронного сервиса, которая открылась рядом с Новосибирским крематорием. Крематорий известен своим музеем мировой погребальной культуры, передает РИА «Новости».
«Цель конкурса – не выкопать ямы. Нам важно показать работу людей на кладбище. Они занимаются действительно важной работой, готовят большое количество могил... Цель – поднять престиж этой профессии, показать и рассказать, как это происходит», – рассказал представитель оргкомитета конкурса.
Конкурс объявлялся уже несколько раз. Провести его в разные годы планировалось в Москве и Омске, но по различным причинам он не состоялся. Таким образом, в Новосибирске он прошел впервые в России.
В турнире принимали участие восемь команд, в составе каждой из которых по два человека – из Новосибирска (две команды), поселка Сузун (Новосибирская область), Омска, поселка Промышленная (Кузбасс), Северска (Томская область) и Барнаула (две команды).
Задача каждой команды заключалась в том, чтобы выкопать стандартную могилу глубиной 160 сантиметров под размер предоставленного организаторами гроба, причем сделать это нужно было быстрее соперников без потери качества.
В итоге первое место заняла команда копщиков из Омска. Победителями первого всероссийского турнира стали отец и сын Вадим и Сергей Головановы, им достался главный приз в 30 тыс. рублей. Могилу они выкопали за 38 минут и 34 секунды. Второе место заняла команда из Новосибирска, третье – из Кемеровской области.
Общество,Сергей Голованов,Вадим Голованов,РИА Новости,
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