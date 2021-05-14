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Секс-блогер Никонова перед смертью столкнулась со странными симптомами

WomanHit.ru
19 минут назад
Татьяна Никонова, российская журналистка и секс-блогер, скончалась в возрасте 43 лет 12 мая этого года. Согласно заключению специалистов, причиной смерти стал отказ почек, однако помимо проблем с почками у Татьяны было довольно много других заболеваний, сообщает МК.
У умершей секс-блогера Никоновой нашли два вируса
Фото: InstagramInstagram
Еще в апреле журналистка не могла пожаловаться на плохое самочувствие: как отмечают ее родные и друзья, Никонова работала в обычном режиме, стараясь сократить контакты с внешним миром из-за пандемии. Внезапно, уже ближе к концу майских праздников, Никонова почувствовала себя нехорошо — у женщины поднялась температура.
Когда друзья приехали погулять с собакой, состояние Татьяны было настолько плохим, что молодые люди вызвали «скорую».
Когда журналистку доставили в больницу, врачи провели необходимые манипуляции, обнаружив в организме женщины сразу несколько вирусов — гриппа и простого герпеса. К слову, внешне инфекции полностью себя проявили, так как Никонова вся покрылась пятнами, а дома пыталась сбить высокую температуру.
Почки просто не смогли справиться с таким количеством инфекций. Напомним, Татьяна Никонова была основательницей первого в России блога о селебритис, позже девушка продала портал и начала вести свой личный блог о сексе, где открыто говорила о насущных женских проблемах.
Общество,Татьяна Никонова,
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